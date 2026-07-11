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Воздушные силы нанесли удар по зданию с оккупантами в Константиновке, а FPV-дрон 156-й ОМБр ликвидировал последнего рашиста. ВИДЕО

Украинские военные провели совместную операцию с применением авиации и ударных беспилотников, нанеся удар по месту скопления российских военных в Константиновке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка 156-й отдельной механизированной бригады обнаружила здание, которое противник использовал для размещения личного состава, после чего передала координаты экипажам Воздушных сил Украины.

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В результате точного авиаудара здание было разрушено. В ходе последующей доразведки украинские операторы беспилотников обнаружили российского военного, который двигался вблизи здания, после чего нанесли по нему удар с помощью FPV-дрона.

Кадры совместной боевой операции обнародовали военнослужащие 156-й отдельной механизированной бригады.

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