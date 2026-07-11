247 1
Операторы бригады "Гарт" сожгли станцию РЭБ, пушку и 6 единиц автотехники РФ на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Операторы беспилотников пограничной бригады "Гарт" нанесли очередные точные удары по технике и вооружению российских оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов пилоты обнаружили и уничтожили пушку противника, которая обстреливала позиции Сил обороны Украины.
Также под удары попала логистическая техника и станция радиоэлектронной борьбы оккупантов.
По итогам боевых действий была уничтожена одна станция РЭБ, 6 автомобилей и одна пушка противника.
Кадры поражений обнародовала Государственная пограничная служба Украины в своём официальном Telegram-канале.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль