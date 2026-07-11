Операторы бригады "Гарт" сожгли станцию РЭБ, пушку и 6 единиц автотехники РФ на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Операторы беспилотников пограничной бригады "Гарт" нанесли очередные точные удары по технике и вооружению российских оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов пилоты обнаружили и уничтожили пушку противника, которая обстреливала позиции Сил обороны Украины.

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Также под удары попала логистическая техника и станция радиоэлектронной борьбы оккупантов.

По итогам боевых действий была уничтожена одна станция РЭБ, 6 автомобилей и одна пушка противника.

Кадры поражений обнародовала Государственная пограничная служба Украины в своём официальном Telegram-канале.

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