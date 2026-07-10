РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12254 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
1 698 2

Бойцы полка "Арея" УДА перехватили и уничтожили оккупанта во время доставки провизии: "Давай контрольный. Аминь!"

В социальных сетях были опубликованы свежие кадры успешной охоты на российских захватчиков. Боевые действия зафиксировали камеры видеонаблюдения 253-го отдельного штурмового полка "Арей" Украинской добровольческой армии (УДА).

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведчики подразделения зафиксировали момент, когда российский беспилотник сбросил своей пехоте пакет с провизией, и подстерегли врага.

Украинские защитники дождались, пока захватчик вылезет из укрытия за "передачей", после чего оперативно направили туда ударный FPV-дрон. Испуганного оккупанта, пытавшегося сбежать, догнали и ликвидировали.

"Поскольку украинский FPV-дрон оказался совсем не добродушным почтальоном, испуганного оккупанта пришлось догонять. Финал этой горячей экспресс-доставки от "Арея" оказался закономерным и ярким: "Давай контрольный. Аминь!", - комментируют бойцы.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также: Бойцы 58-й ОМПБр сожгли с помощью FPV-дронов квадроцикл оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23276) уничтожение (10205) дроны (7571) УДА (11)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 