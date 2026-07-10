Бойцы полка "Арея" УДА перехватили и уничтожили оккупанта во время доставки провизии: "Давай контрольный. Аминь!"

В социальных сетях были опубликованы свежие кадры успешной охоты на российских захватчиков. Боевые действия зафиксировали камеры видеонаблюдения 253-го отдельного штурмового полка "Арей" Украинской добровольческой армии (УДА).

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведчики подразделения зафиксировали момент, когда российский беспилотник сбросил своей пехоте пакет с провизией, и подстерегли врага.

Украинские защитники дождались, пока захватчик вылезет из укрытия за "передачей", после чего оперативно направили туда ударный FPV-дрон. Испуганного оккупанта, пытавшегося сбежать, догнали и ликвидировали.

"Поскольку украинский FPV-дрон оказался совсем не добродушным почтальоном, испуганного оккупанта пришлось догонять. Финал этой горячей экспресс-доставки от "Арея" оказался закономерным и ярким: "Давай контрольный. Аминь!", - комментируют бойцы.

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