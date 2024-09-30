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Группа ударных БПЛА батальона "Арей" УДА уничтожает оккупантов на Курщине. ВИДЕО

Группа ударных БПЛА Дронго который принадлежит к батальону "Арей" Украинской Добровольческой Армии уничтожает российских оккупантов на Курщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Защитники показали, как дроны уничтожают вражескую силу в Курской области, в зоне ответственности подразделения.

Воины также поблагодарили сообщества Цензор.НЕТ и Юрия Бутусова за финансовую поддержку в приобретении дронов для работы группы.

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Автор: 

дроны (3980) УДА (11)


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Росіяни та відповідно російська армія є окупантами скрізь, оскільки не існує держави росіян.
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30.09.2024 10:06 Ответить
Кацапи це таке романтичне, а не юридичне слово...росіяни у рф це національність і свого національного утворення вони ні за царя, ні за генерального секретаря, ні за єльцино-мєдвєдо-путіна вони не мали і мати не збираються. Російська армія - це все одно, що циганська армія з ядерною бомбою.
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30.09.2024 10:15 Ответить
1. Із терміном "окупанти" наша журналістська спільнота геть заплуталась. Є ще десь 5-10 синонімів, але тупо "окупанти". Ну ладно, хай буде. Десь через рік - "ЗСУ нищать окупантів у тамбовській області".

2. Десь зовсім зникли недиванні стратеги із секти "свідків розтягування сил ЗСУ". Пояснити Курську операцію вони не змогли, чи це було розтягування, чи відволікання? Ну ладно, хай трохи помовчать.
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30.09.2024 11:09 Ответить
" ...нищить російських окупантів на Курщині ..."

Це - добре! Але ще краще б було , щоб замість Курщини знищували би московитів під Покровськом , Торецьком, Вугледаром ...
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01.10.2024 00:31 Ответить
 
 