Группа ударных БПЛА батальона "Арей" УДА уничтожает оккупантов на Курщине. ВИДЕО
Группа ударных БПЛА Дронго который принадлежит к батальону "Арей" Украинской Добровольческой Армии уничтожает российских оккупантов на Курщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Защитники показали, как дроны уничтожают вражескую силу в Курской области, в зоне ответственности подразделения.
Воины также поблагодарили сообщества Цензор.НЕТ и Юрия Бутусова за финансовую поддержку в приобретении дронов для работы группы.
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2. Десь зовсім зникли недиванні стратеги із секти "свідків розтягування сил ЗСУ". Пояснити Курську операцію вони не змогли, чи це було розтягування, чи відволікання? Ну ладно, хай трохи помовчать.
Це - добре! Але ще краще б було , щоб замість Курщини знищували би московитів під Покровськом , Торецьком, Вугледаром ...