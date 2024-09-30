Группа ударных БПЛА батальона "Арей" УДА уничтожает оккупантов на Курщине. ВИДЕО

Группа ударных БПЛА Дронго который принадлежит к батальону "Арей" Украинской Добровольческой Армии уничтожает российских оккупантов на Курщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Защитники показали, как дроны уничтожают вражескую силу в Курской области, в зоне ответственности подразделения.

Воины также поблагодарили сообщества Цензор.НЕТ и Юрия Бутусова за финансовую поддержку в приобретении дронов для работы группы.

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