Экипаж ударных БПЛА батальона "Арей" УДА просит помочь собрать средства на 10 дронов-бомберов. ВИДЕО

Экипаж ударных БПЛА "Дронго", который принадлежит к батальону "Арей" Украинской добровольческой армии, обращается к читателям Цензор.НЕТ за помощью в сборе средств на 10 дронов-бомберов.

"Мы, экипаж ударных БПЛА "Дронго", который принадлежит к батальону Арей Украинской добровольческой армии, снова обращаемся за помощью к сообществу Цензор.НЕТ. Благодаря вам мы выполняем полетные миссии для защиты нашей родной Украины.

Экипаж ударных БПЛА "Дронго" состоит из пилотов, которые находятся на самообеспечении и функционируют за свои средства и средства благотворителей.

Специализация группы - ударные БПЛА, бомбардировщики. Их задачей является подавление вражеской пехоты и прикрытие дружественных штурмов. Тактика применения ударников малого радиуса действия опробована уже на разных участках фронта. Идейно была запущена ввиду дефицита ресурсов еще во время контрнаступления 2023 года. Ведь по стоимости бомберы близки к стоимости камикадзе, но могут выполнить в разы больше миссий.

На видео видно, как во время выполнения полетной миссии враг прострелил бомбера. Но совместными усилиями командой пилотов дрон был возвращен и отремонтирован. После чего у врага начались 3 дня огненного флешмоба. Группа "Донго" бомберами подожгли населенный пункт, занятый противником, и передовые позиции врага на ЛБС.

Богатство нашей страны - это люди. В срезе войны с Россией это мотивированные добровольцы, которые становятся на защиту нашего государства. Враг работает над формированием мнения, что Украину защищают те, кто не смог избежать государственного принуждения. Но это не так. Сегодня существует большое количество добровольцев, которые имеют внутреннюю мотивацию к защите своего народа.

Кроме того, большое количество наших людей помогают добровольцам финансово и материально. Это огромная поддержка. За что вам большая благодарность.

Опять просим о помощи. Собираем на 10 дронов-бомберов", - говорится в обращении воинов.

Цель: 250 000 ₴

Ссылка на банку https://send.monobank.ua/jar/3UDBEPi3wf

Номер карты банка (Монобанк) 5375 4112 1919 2353

Paypal: [email protected]