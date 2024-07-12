Екіпаж ударних БПЛА батальйону "Арей" УДА просить допомогти зібрати кошти на 10 дронів-бомберів. ВIДЕО

Екіпаж ударних БПЛА Дронго який належить до батальйону "Арей" Української Добровольчої Армії звертається до читачів Цензор.НЕТ за допомогою у зборі коштів на 10 дронів-бомберів.

"Ми, екіпаж ударних БПЛА Дронго який належить до батальйону Арей Української Добровольчої Армії знову звертаємось за допомогою до спільноти Цензор.НЕТ. Дякуючи вам ми виконуємо польотні місії для захисту нашої рідної України.

Екіпаж ударних БПЛА Дронго складається з пілотів, які знаходяться на самозабезпеченні і функціонують за свої та кошти благодійників.

Спеціалізація групи - ударні БПЛА, бомбери. Завданням якої є подавлення ворожої піхоти та прикриття дружніх штурмів. Тактика застосування ударників малого радіусу дії випробувана вже на різних ділянках фронту. Ідейно була запущена з огляду на дефіцит ресурсів ще під час контрнаступу 2023 року. Адже вартісно бомбери близькі до вартості камікадзе, але можуть виконати в рази більше місій.

На відео видно як під час виконання польотної місії ворог прострелив бомбера. Але спільними зусиллями командою пілотів дрон був повернутий та відремонтований. Після чого у ворога розпочалися 3 дні вогняного флешмоба. Група Донго бомберами підпалили населений пункт зайнятий противником та передові позиції ворога на лбз.

Багатство нашої країни - це люди. В зрізі війни з Росією це мотивовані добровольці, які стають на захист нашої держави. Ворог працює над формуванням думки, що Україну захищають ті, хто не зміг уникнути державного примусу. Але це не так. Сьогодні існує велика кількість добровольців, які мають внутрішню мотивацію до захисту свого народу.

Крім того велика кількість наших людей допомагають добровольцям фінансово і матеріально. Це величезна підтримка. За що вам велика подяка.

Знову просимо про допомогу. Збираємо на 10 дронів-бомберів", ідеться у зверненні воїнів.

Ціль: 250 000 ₴

Посилання на банку https://send.monobank.ua/jar/3UDBEPi3wf

Номер картки банки (Монобанк) 5375 4112 1919 2353

Paypal: [email protected]