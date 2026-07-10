Бійці полку "Арей" УДА підстерегли та знищили окупанта під час доставки провізії: "Давай контрольний. Амінь!". ВIДЕО

У соціальних мережах оприлюднили свіжі кадри успішного полювання на російських загарбників. Бойову роботу зафіксували камери об'єктивного контролю 253-го окремого штурмового полку "Арей" Української добровольчої армії (УДА).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідники підрозділу виявили момент, коли російський безпілотник скинув своїй піхоті пакунок із провізією, і підстерегли ворога.

Українські захисники дочекалися, поки загарбник вилізе з укриття по "передачу", після чого оперативно спрямували туди ударний FPV-дрон. Переляканого окупанта, який намагався втекти, наздогнали та ліквідували.

"Оскільки український FPV-дрон виявився геть не добродушним листоношею, переляканого окупанта довелося наздоганяти. Фінал цієї гарячої експрес-доставки від "Арея" виявився закономірним та яскравим: "Давай контрольний. Амінь!", - коментують бійці.

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