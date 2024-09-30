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Новини Війна
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Група ударних БПЛА батальйону "Арей" УДА нищить окупантів на Курщині. ВIДЕО

Група ударних БПЛА Дронго який належить до батальйону "Арей" Української Добровольчої Армії нищить російських окупантів на Курщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Захисники показали, як дрони знищують ворожу силу в Курській області, в зоні відповідальності підрозділу.

Воїни також подякували спільнотам Цензор.НЕТ та Юрія Бутусова за фінансову підтримку у придбанні дронів для роботи групи.

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Автор: 

дрони (4771) УДА (11)


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Росіяни та відповідно російська армія є окупантами скрізь, оскільки не існує держави росіян.
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30.09.2024 10:06 Відповісти
Кацапи це таке романтичне, а не юридичне слово...росіяни у рф це національність і свого національного утворення вони ні за царя, ні за генерального секретаря, ні за єльцино-мєдвєдо-путіна вони не мали і мати не збираються. Російська армія - це все одно, що циганська армія з ядерною бомбою.
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30.09.2024 10:15 Відповісти
1. Із терміном "окупанти" наша журналістська спільнота геть заплуталась. Є ще десь 5-10 синонімів, але тупо "окупанти". Ну ладно, хай буде. Десь через рік - "ЗСУ нищать окупантів у тамбовській області".

2. Десь зовсім зникли недиванні стратеги із секти "свідків розтягування сил ЗСУ". Пояснити Курську операцію вони не змогли, чи це було розтягування, чи відволікання? Ну ладно, хай трохи помовчать.
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30.09.2024 11:09 Відповісти
" ...нищить російських окупантів на Курщині ..."

Це - добре! Але ще краще б було , щоб замість Курщини знищували би московитів під Покровськом , Торецьком, Вугледаром ...
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01.10.2024 00:31 Відповісти
 
 