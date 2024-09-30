Група ударних БПЛА батальйону "Арей" УДА нищить окупантів на Курщині. ВIДЕО
Група ударних БПЛА Дронго який належить до батальйону "Арей" Української Добровольчої Армії нищить російських окупантів на Курщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Захисники показали, як дрони знищують ворожу силу в Курській області, в зоні відповідальності підрозділу.
Воїни також подякували спільнотам Цензор.НЕТ та Юрія Бутусова за фінансову підтримку у придбанні дронів для роботи групи.
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2. Десь зовсім зникли недиванні стратеги із секти "свідків розтягування сил ЗСУ". Пояснити Курську операцію вони не змогли, чи це було розтягування, чи відволікання? Ну ладно, хай трохи помовчать.
Це - добре! Але ще краще б було , щоб замість Курщини знищували би московитів під Покровськом , Торецьком, Вугледаром ...