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Оператори бригади "Гарт" спалили станцію РЕБ, гармату й 6 одиниць автотехніки РФ на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
Оператори безпілотників прикордонної бригади "Гарт" завдали чергових точних ударів по техніці та озброєнню російських окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів пілоти виявили та знищили гармату противника, яка обстрілювала позиції Сил оборони України.
Також під удари потрапила логістична техніка та станція радіоелектронної боротьби окупантів.
За результатами бойової роботи було знищено одну станцію РЕБ, 6 автомобілів та одну гармату противника.
Кадри уражень оприлюднила Державна прикордонна служба України у своєму офіційному телеграм-каналі.
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