Оператори бригади "Гарт" спалили станцію РЕБ, гармату й 6 одиниць автотехніки РФ на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Оператори безпілотників прикордонної бригади "Гарт" завдали чергових точних ударів по техніці та озброєнню російських окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів пілоти виявили та знищили гармату противника, яка обстрілювала позиції Сил оборони України.

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Також під удари потрапила логістична техніка та станція радіоелектронної боротьби окупантів.

За результатами бойової роботи було знищено одну станцію РЕБ, 6 автомобілів та одну гармату противника.

Кадри уражень оприлюднила Державна прикордонна служба України у своєму офіційному телеграм-каналі.

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