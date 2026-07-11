Піхотна група прикордонників закинула міну у завалений підвал до окупантів. ВIДЕО
Бійці Державної прикордонної служби України знищили схованку російських військових, облаштовану у заваленому підвалі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку аеророзвідка ДПСУ виявила укриття окупантів та передала координати бійцям Сил оборони для подальшого ураження.
Після підтвердження цілі українські дрони уразили схованку, а потім військовослужбовці закинули міну біля входу до підвалу.
Унаслідок потужного вибуху схованку було завалено разом із російськими військовими, які перебували всередині.
Кадри бойової роботи оприлюднили українські прикордонники.
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