Піхотна група прикордонників закинула міну у завалений підвал до окупантів. ВIДЕО

Бійці Державної прикордонної служби України знищили схованку російських військових, облаштовану у заваленому підвалі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку аеророзвідка ДПСУ виявила укриття окупантів та передала координати бійцям Сил оборони для подальшого ураження.

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Після підтвердження цілі українські дрони уразили схованку, а потім військовослужбовці закинули міну біля входу до підвалу.

Унаслідок потужного вибуху схованку було завалено разом із російськими військовими, які перебували всередині.

Кадри бойової роботи оприлюднили українські прикордонники.

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