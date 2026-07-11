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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Пехотная группа пограничников забросила мину в заваленный подвал к оккупантам. ВИДЕО

Бойцы Государственной пограничной службы Украины уничтожили тайник российских военных, оборудованный в заваленном подвале.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала аэроразведка ГПСУ обнаружила укрытие оккупантов и передала координаты бойцам Сил обороны для дальнейшего уничтожения.

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После подтверждения цели украинские дроны поразили укрытие, а затем военнослужащие забросили мину у входа в подвал.

В результате мощного взрыва укрытие было завалено вместе с российскими военными, находившимися внутри.

Кадры боевых действий обнародовали украинские пограничники.

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армия РФ (23287) Госпогранслужба (7208) пограничники (1730) уничтожение (10208) мина (407) аэроразведка (48)
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Топ комментарии
+9
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11.07.2026 13:30 Ответить
+2
Получи фашист гранату - розпишись за паровоз
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11.07.2026 13:26 Ответить
+2
Красиво, звичайно. Якби ще показали хоч один кацапський трупик, щоб не виглядало як пропаганда чи кіно на заказ.
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11.07.2026 13:31 Ответить

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