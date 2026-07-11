Пехотная группа пограничников забросила мину в заваленный подвал к оккупантам. ВИДЕО
Бойцы Государственной пограничной службы Украины уничтожили тайник российских военных, оборудованный в заваленном подвале.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала аэроразведка ГПСУ обнаружила укрытие оккупантов и передала координаты бойцам Сил обороны для дальнейшего уничтожения.
После подтверждения цели украинские дроны поразили укрытие, а затем военнослужащие забросили мину у входа в подвал.
В результате мощного взрыва укрытие было завалено вместе с российскими военными, находившимися внутри.
Кадры боевых действий обнародовали украинские пограничники.
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