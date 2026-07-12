Бійці бригади "Сталевий кордон" ліквідували окупантів, знищили гармати, комплекс "Муром" та укриття. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Сталевий кордон" завдали нових втрат російським окупаційним військам на Північно-Слобожанському та Курському напрямках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи оператори безпілотників і вогневі засоби підрозділу уразили живу силу, озброєння та засоби спостереження противника.
За результатами бойової роботи було ліквідовано 2 окупантів, уражено 2 гармати, 2 антени зв'язку, комплекс дальнього відеоспостереження "Муром", 4 укриття та автомобіль противника.
Кадри уражень оприлюднила Державна прикордонна служба України.
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