Бійці бригади "Сталевий кордон" ліквідували окупантів, знищили гармати, комплекс "Муром" та укриття. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Сталевий кордон" завдали нових втрат російським окупаційним військам на Північно-Слобожанському та Курському напрямках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи оператори безпілотників і вогневі засоби підрозділу уразили живу силу, озброєння та засоби спостереження противника.

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За результатами бойової роботи було ліквідовано 2 окупантів, уражено 2 гармати, 2 антени зв'язку, комплекс дальнього відеоспостереження "Муром", 4 укриття та автомобіль противника.

Кадри уражень оприлюднила Державна прикордонна служба України.

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