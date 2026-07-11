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Російський дрон-камікадзе вибухнув у повітрі після влучання ПЗРК Сил оборони. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис бойової роботи українських зенітників, які знищили російські дрони-камікадзе під час однієї з повітряних атак противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах зафіксовано пуски переносного зенітного ракетного комплексу та момент ураження ворожого безпілотника, який вибухає у повітрі.

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У дописі до відео зазначається, що для перехоплення повітряних цілей, імовірно, використовувався переносний зенітний ракетний комплекс FN-6, який перебуває на озброєнні Сил оборони України та призначений для ураження повітряних цілей на малих висотах.

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