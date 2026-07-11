Російський дрон-камікадзе вибухнув у повітрі після влучання ПЗРК Сил оборони. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис бойової роботи українських зенітників, які знищили російські дрони-камікадзе під час однієї з повітряних атак противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах зафіксовано пуски переносного зенітного ракетного комплексу та момент ураження ворожого безпілотника, який вибухає у повітрі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У дописі до відео зазначається, що для перехоплення повітряних цілей, імовірно, використовувався переносний зенітний ракетний комплекс FN-6, який перебуває на озброєнні Сил оборони України та призначений для ураження повітряних цілей на малих висотах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розвідка угруповання "Курськ" знищила російську САУ "Піон" ударами дронів та HIMARS. ВIДЕО

Дивіться також: Піхотна група прикордонників закинула міну у завалений підвал до окупантів. ВIДЕО