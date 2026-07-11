Российский дрон-камикадзе взорвался в воздухе после попадания ПЗРК Сил обороны. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись боевых действий украинских зенитчиков, уничтоживших российские дроны-камикадзе во время одной из воздушных атак противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах запечатлены пуски переносного зенитного ракетного комплекса и момент поражения вражеского беспилотника, который взрывается в воздухе.

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В подписи к видео отмечается, что для перехвата воздушных целей, вероятно, использовался переносной зенитный ракетный комплекс FN-6, который находится на вооружении Сил обороны Украины и предназначен для поражения воздушных целей на малых высотах.

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