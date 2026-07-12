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Екіпажі винищувачів МіГ-29 Повітряних сил уразили логістичний маршрут окупантів двома авіабомбами GBU. ВIДЕО
Екіпажі винищувачів МіГ-29 Повітряних сил України завдали удару по логістичному маршруту російських окупаційних військ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська авіація застосувала дві високоточні авіабомби GBU, завдавши ураження по маршруту, яким у момент атаки рухалися техніка та особовий склад противника.
За даними оперативного командування та розвідки, удар було завдано в точно визначений момент проходження російської колони за заздалегідь встановленим маршрутом, що дало змогу уразити один з логістичних шляхів ЗС РФ.
Відео поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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