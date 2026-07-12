Уражено ворожу таємну базу нафтопродуктів у Новоамвросіївському, - "Азов". ВIДЕО
Оператори БПЛА 1-го корпусу НГУ "Азов" ударами безпілотників Hornet уразили таємну базу нафтопродуктів російських окупантів в сел. Новоамвросіївське на окупованій Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 1 корпусу НГУ "Азов".
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Як зазначається, для забезпечення окупаційного угруповання росіяни впродовж тривалого часу розбудовували мережу логістичних хабів для зберігання нафтопродуктів, які вважали убезпеченими від українських атак.
Оператори БПЛА 1-го корпусу НГУ "Азов" змінили плани противника. Провівши ретельну розвідку, вони точними ударами безпілотників Hornet уразили таємну базу в Новоамвросіївському. Було пошкоджено цистерни та інфраструктуру бази, заблоковано залізничну колію.
Наслідки
"Ураження сховища наразі ускладнило життя окупантів. Та найважливіше: вони змушені покинути базу, виводити логістику з окупованих територій до рф. І завжди озиратися на небо. В Україні для ворога не буде безпечного місця", - йдеться у повідомленні.
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