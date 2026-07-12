Поражена вражеская секретная база нефтепродуктов в Новоамвросиевском, - "Азов"

Операторы БПЛА 1-го корпуса НГУ "Азов" ударами беспилотников Hornet поразили секретную базу нефтепродуктов российских оккупантов в пос. Новоамвросиевское в оккупированной Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 1-го корпуса НГУ "Азов".

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Как отмечается, для обеспечения оккупационной группировки россияне в течение длительного времени разстраивали сеть логистических хабов для хранения нефтепродуктов, которые считали защищенными от украинских атак.

Операторы БПЛА 1-го корпуса НГУ "Азов" изменили планы противника. Проведя тщательную разведку, они точными ударами беспилотников Hornet поразили секретную базу в Новоамвросиевском. Были повреждены цистерны и инфраструктура базы, заблокирован железнодорожный путь.

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Последствия

"Поражение хранилища на данный момент осложнило жизнь оккупантов. Но самое главное: они вынуждены покинуть базу, выводить логистику с оккупированных территорий в РФ. И постоянно оглядываться на небо. В Украине для врага не будет безопасного места", - говорится в сообщении.

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