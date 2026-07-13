Операторы бригады К-2 поразили не менее 30 единиц российской логистической техники вблизи Енакиево. ВИДЕО
Операторы 20-й отдельной бригады беспилотных систем К-2 нанесли серию ударов по российской логистике в районе временно оккупированного Енакиево.
Как сообщает Цензор.НЕТ, под ударами украинских FPV-дронов оказались грузовики, военные автомобили и другая логистическая техника противника, которая двигалась по маршруту, находящемуся под постоянным огневым контролем Сил обороны.
По итогам боевых действий было поражено не менее 30 единиц российской логистической техники, несколько антенн связи и электроподстанция.
Также отмечается, что на многих автомобилях оккупантов были установлены средства радиоэлектронной борьбы и самодельные антидроновые конструкции, однако это не помешало украинским операторам успешно выполнить боевую задачу.
Кадры боевой работы обнародовали военнослужащие бригады К-2 в своём Telegram-канале.
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