Операторы бригады К-2 поразили не менее 30 единиц российской логистической техники вблизи Енакиево. ВИДЕО

Операторы 20-й отдельной бригады беспилотных систем К-2 нанесли серию ударов по российской логистике в районе временно оккупированного Енакиево.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под ударами украинских FPV-дронов оказались грузовики, военные автомобили и другая логистическая техника противника, которая двигалась по маршруту, находящемуся под постоянным огневым контролем Сил обороны.

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По итогам боевых действий было поражено не менее 30 единиц российской логистической техники, несколько антенн связи и электроподстанция.

Также отмечается, что на многих автомобилях оккупантов были установлены средства радиоэлектронной борьбы и самодельные антидроновые конструкции, однако это не помешало украинским операторам успешно выполнить боевую задачу.

Кадры боевой работы обнародовали военнослужащие бригады К-2 в своём Telegram-канале.

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