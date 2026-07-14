Вночі уражено 11 суден "тіньового флоту" РФ в Азовському морі, - Мадяр. ВIДЕО
У ніч на 14 липня воїни Сил безпілотних систем уразили 11 суден російських загарбників.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Протягом 9 діб атаковано 116 суден загарбників в Азовському морі в рамках операції "МоЛоЧКа".
Вночі було уражено 5 танкерів, 5 суховантажів та 1 буксир.
"ПАРАЛІЧ фідерного флоту рф ("курʼєрські" малі та середні 140-метрові плоскодонні танкери по 7000 тонн дедвейтом), як вагомої складової тіньового флоту рф, по суті унеможливлює вивіз на експорт "чорного золота" з баз портової нафтоперевалки та наливайок рф Волго-Донським каналом та Азовським морем до великих танкерів, що не проходять по осадці до нафтотерміналу чи порту і вимушено танкеруються (завантажуються) з ємкостей тих танкерів-курʼєрів у Чорному морі на рейді, приймаючи на борт обʼєм з 12-15 таких шниряючих водою плавзасобів.
Також випалювання цих хробачих верблюдів-танкерів (і буксирів, що їх наполегливо таскають морем після ураження), обмежує доставку дефіцитного бензину у Крим через вузьке горло мілководдя Азовського моря, залишаючи основним і дуже небезпечним способом доставку авто- та жд цистернами, котрі теж знаходяться під вогневим контролем Волелюбного Українського Птаху асфальтом чи коліями", - пояснив командувач Сил безпілотних систем.
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