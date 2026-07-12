СБС заявили про удар по Сизранському НПЗ: на заводі спалахнула пожежа. ВIДЕО
Українські оператори безпілотників уразили Сизранський НПЗ, один із найбільших заводів "Роснефти". На території підприємства виникла масштабна пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал СБС.
"У ніч на 12 липня оператори 1-го окремого центру та 414-ї бригади "Птахи Мадяра" у взаємодії з ГУР МОУ та ДПСУ уразили нафтопереробний завод у Самарській області РФ.
Внаслідок #DeepStrike на території підприємства виникла масштабна пожежа. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється", – йдеться в повідомленні.
Що відомо?
"Сизранський НПЗ" — один із найбільших нафтопереробних заводів "Роснефти" та ключове підприємство південного Поволжя.
Його річна потужність становить близько 8,5 млн тонн нафти, що дорівнює приблизно 3% від загального обсягу нафтопереробки в РФ. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут і бітум.
Під час повномасштабної війни Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ неодноразово ставав ціллю українських безпілотників. Основні відомі атаки:
- 16 березня 2024 року – одна з перших успішних атак на підприємство. Після удару на території НПЗ виникла пожежа. Російська влада підтвердила займання установки з переробки нафти, а завод тимчасово скоротив виробництво.
- 19 лютого 2025 року – безпілотники знову атакували Сизранський НПЗ. Унаслідок удару спалахнула пожежа на території підприємства, що підтверджували місцеві жителі та російська влада.
- 28 грудня 2025 року – Сили безпілотних систем України повідомили про ураження Сизранського НПЗ. За їхніми даними, завод є одним із найбільших у структурі "Роснефти" та важливим для забезпечення російських військ паливом.
- 21 травня 2026 року – українські дрони завдали удару по ключовій установці первинної переробки нафти (CDU-6), яка забезпечує понад 70% потужностей заводу. За інформацією Reuters, після цього підприємство фактично зупинило роботу приблизно на місяць через масштабні пошкодження.
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