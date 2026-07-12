СБС заявили про удар по Сизранському НПЗ: на заводі спалахнула пожежа. ВIДЕО

Українські оператори безпілотників уразили Сизранський НПЗ, один із найбільших заводів "Роснефти". На території підприємства виникла масштабна пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал СБС.

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"У ніч на 12 липня оператори 1-го окремого центру та 414-ї бригади "Птахи Мадяра" у взаємодії з ГУР МОУ та ДПСУ уразили нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

Внаслідок #DeepStrike на території підприємства виникла масштабна пожежа. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється", – йдеться в повідомленні.

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Що відомо?

"Сизранський НПЗ" — один із найбільших нафтопереробних заводів "Роснефти" та ключове підприємство південного Поволжя.

Його річна потужність становить близько 8,5 млн тонн нафти, що дорівнює приблизно 3% від загального обсягу нафтопереробки в РФ. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут і бітум.

Під час повномасштабної війни Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ неодноразово ставав ціллю українських безпілотників. Основні відомі атаки: