У російській Сизрані після атаки дронів спалахнула пожежа в районі НПЗ. ФОТОрепортаж

У ніч на 12 липня російська Сизрань Самарської області зазнала атаки безпілотників. Під удар міг потрапити місцевий нафтопереробний завод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев повідомив, що о 03:07 у регіоні оголосили загрозу атаки безпілотників, однак деталей щодо наслідків не навів.

Близько п'ятої ранку у соцмережах почали поширюватися відео, на яких видно густий чорний дим і пожежу в районі підприємства. За попередніми даними, удар припав саме по території нафтопереробного заводу.

За інформацією російських телеграм-каналів, атака безпілотників на момент публікації повідомлень тривала. Офіційного підтвердження щодо ураження підприємства або масштабу пошкоджень російська влада поки не надала.

Сизранський НПЗ: що відомо?

Сизранський нафтопереробний завод (Сизранський НПЗ) — один із ключових нафтопереробних заводів Росії, розташований у місті Сизрань Самарської області, приблизно за 900–1000 км від українського кордону. Підприємство входить до структури Роснєфть.

Потужність переробки: близько 7–8,9 млн тонн нафти на рік (приблизно 170 тис. барелів на добу).

Сировина: нафта із Західного Сибіру та Самарської області.

Основна продукція: автомобільний бензин; дизельне паливо; авіаційний гас; мазут; бітум; зріджені вуглеводневі гази.



Сизранський НПЗ є одним із найбільших у Поволжі та забезпечує паливом як цивільний ринок, так і військову логістику РФ. Він виробляє, зокрема, дизельне та авіаційне паливо, необхідне для роботи військової техніки й авіації.

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Пожежа на НПЗ











