УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10546 відвідувачів онлайн
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ Удари по РФ
3 456 20

У російській Сизрані після атаки дронів спалахнула пожежа в районі НПЗ. ФОТОрепортаж

У ніч на 12 липня російська Сизрань Самарської області зазнала атаки безпілотників. Під удар міг потрапити місцевий нафтопереробний завод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев повідомив, що о 03:07 у регіоні оголосили загрозу атаки безпілотників, однак деталей щодо наслідків не навів.

Близько п'ятої ранку у соцмережах почали поширюватися відео, на яких видно густий чорний дим і пожежу в районі підприємства. За попередніми даними, удар припав саме по території нафтопереробного заводу.

За інформацією російських телеграм-каналів, атака безпілотників на момент публікації повідомлень тривала. Офіційного підтвердження щодо ураження підприємства або масштабу пошкоджень російська влада поки не надала.

Сизранський НПЗ: що відомо?

Сизранський нафтопереробний завод (Сизранський НПЗ) — один із ключових нафтопереробних заводів Росії, розташований у місті Сизрань Самарської області, приблизно за 900–1000 км від українського кордону. Підприємство входить до структури Роснєфть.

  • Потужність переробки: близько 7–8,9 млн тонн нафти на рік (приблизно 170 тис. барелів на добу).
  • Сировина: нафта із Західного Сибіру та Самарської області.
  • Основна продукція:
    • автомобільний бензин;
    • дизельне паливо;
    • авіаційний гас;
    • мазут;
    • бітум;
    • зріджені вуглеводневі гази.

Сизранський НПЗ є одним із найбільших у Поволжі та забезпечує паливом як цивільний ринок, так і військову логістику РФ. Він виробляє, зокрема, дизельне та авіаційне паливо, необхідне для роботи військової техніки й авіації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через атаки дронів виробництво бензину в РФ упало до 65% від споживання, – Reuters

Пожежа на НПЗ

Сизрань
Сизрань
Сизрань
Сизрань
Сизрань
Сизрань

Автор: 

НПЗ (1105) дрони (8682) Самарська область (13)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
В Україні ранок починається з новин про спалені нпз )
показати весь коментар
12.07.2026 08:14 Відповісти
+8
за попередніми даними, пошкоджено установку ЕЛОУ-АВТ-5 - одну з двох наявних на Сизранському НПЗ установок,яка забезпечує до 30% переробки заводу (53°05'07.8"N 48°23'49.9"E)
показати весь коментар
12.07.2026 08:37 Відповісти
+6
Отакої! Тільки ж після травня запустили СDU-6, так тут знову прилетіло.
Хоча мали би звикнути - місяць же вже пройшов.
показати весь коментар
12.07.2026 08:25 Відповісти

Завантаження...

 
 