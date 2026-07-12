У російській Сизрані після атаки дронів спалахнула пожежа в районі НПЗ. ФОТОрепортаж
У ніч на 12 липня російська Сизрань Самарської області зазнала атаки безпілотників. Під удар міг потрапити місцевий нафтопереробний завод.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев повідомив, що о 03:07 у регіоні оголосили загрозу атаки безпілотників, однак деталей щодо наслідків не навів.
Близько п'ятої ранку у соцмережах почали поширюватися відео, на яких видно густий чорний дим і пожежу в районі підприємства. За попередніми даними, удар припав саме по території нафтопереробного заводу.
За інформацією російських телеграм-каналів, атака безпілотників на момент публікації повідомлень тривала. Офіційного підтвердження щодо ураження підприємства або масштабу пошкоджень російська влада поки не надала.
Сизранський НПЗ: що відомо?
Сизранський нафтопереробний завод (Сизранський НПЗ) — один із ключових нафтопереробних заводів Росії, розташований у місті Сизрань Самарської області, приблизно за 900–1000 км від українського кордону. Підприємство входить до структури Роснєфть.
- Потужність переробки: близько 7–8,9 млн тонн нафти на рік (приблизно 170 тис. барелів на добу).
- Сировина: нафта із Західного Сибіру та Самарської області.
- Основна продукція:
- автомобільний бензин;
- дизельне паливо;
- авіаційний гас;
- мазут;
- бітум;
- зріджені вуглеводневі гази.
Сизранський НПЗ є одним із найбільших у Поволжі та забезпечує паливом як цивільний ринок, так і військову логістику РФ. Він виробляє, зокрема, дизельне та авіаційне паливо, необхідне для роботи військової техніки й авіації.
Пожежа на НПЗ
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