В российской Сызрани после атаки дронов вспыхнул пожар в районе НПЗ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 12 июля российский город Сызрань в Самарской области подвергся атаке беспилотников. Под удар мог попасть местный нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в 03:07 в регионе объявили угрозу атаки беспилотников, однако подробностей о последствиях не привел.

Около пяти утра в соцсетях начали распространяться видео, на которых виден густой черный дым и пожар в районе предприятия. По предварительным данным, удар пришелся именно по территории нефтеперерабатывающего завода.

По информации российских Telegram-каналов, атака беспилотников на момент публикации сообщений продолжалась. Официального подтверждения о поражении предприятия или масштабах повреждений российские власти пока не предоставили.

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