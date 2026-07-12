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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ Удары по рф
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В российской Сызрани после атаки дронов вспыхнул пожар в районе НПЗ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 12 июля российский город Сызрань в Самарской области подвергся атаке беспилотников. Под удар мог попасть местный нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в 03:07 в регионе объявили угрозу атаки беспилотников, однако подробностей о последствиях не привел.

Около пяти утра в соцсетях начали распространяться видео, на которых виден густой черный дым и пожар в районе предприятия. По предварительным данным, удар пришелся именно по территории нефтеперерабатывающего завода.

По информации российских Telegram-каналов, атака беспилотников на момент публикации сообщений продолжалась. Официального подтверждения о поражении предприятия или масштабах повреждений российские власти пока не предоставили.

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Пожар на НПЗ

Сизрань
Сизрань
Сизрань
Сизрань
Сизрань
Сизрань

Автор: 

НПЗ (599) дроны (7579) Самарская область (13)
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Топ комментарии
+10
В Україні ранок починається з новин про спалені нпз )
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12.07.2026 08:14 Ответить
+5
за попередніми даними, пошкоджено установку ЕЛОУ-АВТ-5 - одну з двох наявних на Сизранському НПЗ установок,яка забезпечує до 30% переробки заводу (53°05'07.8"N 48°23'49.9"E)
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12.07.2026 08:37 Ответить
+4
Отакої! Тільки ж після травня запустили СDU-6, так тут знову прилетіло.
Хоча мали би звикнути - місяць же вже пройшов.
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12.07.2026 08:25 Ответить

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