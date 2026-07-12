В российской Сызрани после атаки дронов вспыхнул пожар в районе НПЗ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 12 июля российский город Сызрань в Самарской области подвергся атаке беспилотников. Под удар мог попасть местный нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в 03:07 в регионе объявили угрозу атаки беспилотников, однако подробностей о последствиях не привел.
Около пяти утра в соцсетях начали распространяться видео, на которых виден густой черный дым и пожар в районе предприятия. По предварительным данным, удар пришелся именно по территории нефтеперерабатывающего завода.
По информации российских Telegram-каналов, атака беспилотников на момент публикации сообщений продолжалась. Официального подтверждения о поражении предприятия или масштабах повреждений российские власти пока не предоставили.
Пожар на НПЗ
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