СБС заявили об ударе по Сызранскому НПЗ: на заводе вспыхнул пожар

Украинские операторы беспилотников нанесли удар по Сызранскому НПЗ, одному из крупнейших заводов "Роснефти". На территории предприятия возник масштабный пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал СБС.

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"В ночь на 12 июля операторы 1-го отдельного центра и 414-й бригады "Птахи Мадяра" во взаимодействии с ГУР МОУ и ГПСУ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ.

В результате #DeepStrike на территории предприятия возник масштабный пожар. Подробная информация о последствиях удара уточняется", — говорится в сообщении.

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Что известно?

"Сызранский НПЗ" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов "Роснефти" и ключевое предприятие южного Поволжья.

Его годовая мощность составляет около 8,5 млн тонн нефти, что соответствует примерно 3% от общего объема нефтепереработки в РФ. Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и битум.

Во время полномасштабной войны Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ неоднократно становился целью украинских беспилотников. Основные известные атаки: