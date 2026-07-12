СБС заявили об ударе по Сызранскому НПЗ: на заводе вспыхнул пожар
Украинские операторы беспилотников нанесли удар по Сызранскому НПЗ, одному из крупнейших заводов "Роснефти". На территории предприятия возник масштабный пожар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал СБС.
"В ночь на 12 июля операторы 1-го отдельного центра и 414-й бригады "Птахи Мадяра" во взаимодействии с ГУР МОУ и ГПСУ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ.
В результате #DeepStrike на территории предприятия возник масштабный пожар. Подробная информация о последствиях удара уточняется", — говорится в сообщении.
Что известно?
"Сызранский НПЗ" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов "Роснефти" и ключевое предприятие южного Поволжья.
Его годовая мощность составляет около 8,5 млн тонн нефти, что соответствует примерно 3% от общего объема нефтепереработки в РФ. Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и битум.
Во время полномасштабной войны Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ неоднократно становился целью украинских беспилотников. Основные известные атаки:
- 16 марта 2024 года — одна из первых успешных атак на предприятие. После удара на территории НПЗ возник пожар. Российские власти подтвердили возгорание установки по переработке нефти, а завод временно сократил производство.
- 19 февраля 2025 года — беспилотники вновь атаковали Сызранский НПЗ. В результате удара на территории предприятия вспыхнул пожар, что подтвердили местные жители и российские власти.
- 28 декабря 2025 года – Силы беспилотных систем Украины сообщили о поражении Сызранского НПЗ. По их данным, завод является одним из крупнейших в структуре "Роснефти" и играет важную роль в обеспечении российских войск топливом.
- 21 мая 2026 года – украинские дроны нанесли удар по ключевой установке первичной переработки нефти (CDU-6), которая обеспечивает более 70 % мощностей завода. По информации Reuters, после этого предприятие фактически остановило работу примерно на месяц из-за масштабных повреждений.
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