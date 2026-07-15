Российский Ми-28 был уничтожен СБС в небе над Белгородской областью РФ, - Мадяр

Силы беспилотных систем поразили российский ударный вертолет Ми-28 в Белгородской области РФ.

Видео поражения обнародовал командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), сообщает Цензор.НЕТ.

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Это произошло около 10:00 15 июля.

Удар был нанесен бойцами СБС 427 ОБР "Рарог" в районе населенного пункта Вязовое (Белгородская область).



В СБС позже рассказали, что Ми-28, также известный как "Ночной охотник", - ударный вертолет, предназначенный для поражения бронированной техники, живой силы и низкоскоростных воздушных целей. Благодаря бронированной кабине экипажа, он может действовать в условиях интенсивного огневого воздействия. Ориентировочная стоимость такого вертолета составляет около 18 млн долларов США.

"Поражение вертолета FPV-дроном является технически сложной задачей, ведь воздушная цель имеет высокую скорость, меняет курс и высоту полета. На территории противника это еще сложнее из-за необходимости действовать в условиях враждебного противодействия и ограниченное время на обнаружение, сопровождение и перехват цели", - подчеркнули там.

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Что предшествовало?

В ночь на 15 июля Силы беспилотных систем поразили 20 судов "теневого флота" РФ в Черном море.

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