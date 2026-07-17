РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11232 посетителя онлайн
Новости Взрывы на танкерах РФ
2 155 22

12 судов "теневого флота" РФ были поражены в Черном море в течение ночи, - Мадяр

В ночь на 17 июля бойцы Сил беспилотных систем поразили 12 судов теневого флота РФ в Черном море.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Речь идет о 9 сухогрузах, 1 танкере, 1 танкере-газовозе и 1 буксире.

Удары по танкерам РФ: подробности от Мадяра

Всего в период проведения операции СБС "МоЛоЧКа" с 6 по 17 июля было поражено 159 судов из состава теневого флота РФ.

"Цель: неизлечимый паралич логистики нефти, топлива, грузов в обход санкций.
Каждое самоходное плавсредство превратить в дрейфующую по морю баржу, слепую и глухую; не ставится цель загрязнять водную акваторию нефтяными пятнами, поэтому никаких пробоин", - отметил Мадяр.

Смотрите также: Российский Ми-28 был уничтожен СБС в небе над Белгородской областью РФ, - Мадяр. ВИДЕО

Автор: 

танкер (286) Бровди Роберт Мадяр (159)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Хоч якісь хороші новини в цьому страшному сюрреалістичному сні шизофреніка, яким є наше українське повсякдення... Це я про вчорашній день
показать весь комментарий
17.07.2026 08:56 Ответить
+4
На тому ж каналі, чотири хвилини назад:
https://www.youtube.com/watch?v=cy5FLIlD3mo ⚡️ЖИРНОВ Почалося! ПОВСТАННЯ ПО ВСІЙ РФ З Путіним ПОКІНЧАТЬ УЖЕ В СЕРПНІ У Кремлі ВИЗНАЛИ БІДУ
Не треба тягати сюди продукцію "фабріки [клікбейтних] новин".
показать весь комментарий
17.07.2026 09:06 Ответить
+3
показать весь комментарий
17.07.2026 08:49 Ответить

Загрузка...

 
 