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12 судов "теневого флота" РФ были поражены в Черном море в течение ночи, - Мадяр
В ночь на 17 июля бойцы Сил беспилотных систем поразили 12 судов теневого флота РФ в Черном море.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), сообщает Цензор.НЕТ.
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Речь идет о 9 сухогрузах, 1 танкере, 1 танкере-газовозе и 1 буксире.
Всего в период проведения операции СБС "МоЛоЧКа" с 6 по 17 июля было поражено 159 судов из состава теневого флота РФ.
"Цель: неизлечимый паралич логистики нефти, топлива, грузов в обход санкций.
Каждое самоходное плавсредство превратить в дрейфующую по морю баржу, слепую и глухую; не ставится цель загрязнять водную акваторию нефтяными пятнами, поэтому никаких пробоин", - отметил Мадяр.
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Не треба тягати сюди продукцію "фабріки [клікбейтних] новин".