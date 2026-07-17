12 судов "теневого флота" РФ были поражены в Черном море в течение ночи, - Мадяр

В ночь на 17 июля бойцы Сил беспилотных систем поразили 12 судов теневого флота РФ в Черном море.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), сообщает Цензор.НЕТ.

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Речь идет о 9 сухогрузах, 1 танкере, 1 танкере-газовозе и 1 буксире.

Всего в период проведения операции СБС "МоЛоЧКа" с 6 по 17 июля было поражено 159 судов из состава теневого флота РФ.

"Цель: неизлечимый паралич логистики нефти, топлива, грузов в обход санкций.

Каждое самоходное плавсредство превратить в дрейфующую по морю баржу, слепую и глухую; не ставится цель загрязнять водную акваторию нефтяными пятнами, поэтому никаких пробоин", - отметил Мадяр.

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