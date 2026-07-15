Окуповану Керч повністю знеструмлено: загарбники кажуть про "атаку БпЛА"

Тимчасово окуповану росіянами Керч повністю знеструмлено.

Про це повідомив "голова" так званої міської адміністрації Іван Кошель, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На жаль, внаслідок ворожої атаки БПЛА Керч повністю знеструмлено, органи життєзабезпечення працюють за рахунок резервних джерел харчування. Усі служби міста задіяні у аварійно-відновлювальних роботах", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

У ніч на 14 липня дрони атакували окупований Крим, внаслідок чого частина Севастополя була без світла.

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