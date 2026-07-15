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Окуповану Керч повністю знеструмлено: загарбники кажуть про "атаку БпЛА"
Тимчасово окуповану росіянами Керч повністю знеструмлено.
Про це повідомив "голова" так званої міської адміністрації Іван Кошель, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"На жаль, внаслідок ворожої атаки БПЛА Керч повністю знеструмлено, органи життєзабезпечення працюють за рахунок резервних джерел харчування. Усі служби міста задіяні у аварійно-відновлювальних роботах", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
У ніч на 14 липня дрони атакували окупований Крим, внаслідок чого частина Севастополя була без світла.
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