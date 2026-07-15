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Новини Удари по Криму
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Окуповану Керч повністю знеструмлено: загарбники кажуть про "атаку БпЛА"

Керч залишилася без світла: що кажуть окупанти?

Тимчасово окуповану росіянами Керч повністю знеструмлено.

Про це повідомив "голова" так званої міської адміністрації Іван Кошель, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На жаль, внаслідок ворожої атаки БПЛА Керч повністю знеструмлено, органи життєзабезпечення працюють за рахунок резервних джерел харчування. Усі служби міста задіяні у аварійно-відновлювальних роботах", - йдеться в повідомленні.

Читайте: СБУ за ніч уразила десятки військових і логістичних об’єктів РФ та окупованого Криму

Що передувало?

У ніч на 14 липня дрони атакували окупований Крим, внаслідок чого частина Севастополя була без світла. 

Читайте: ЗСУ умисно не чіпають Кримський міст. Нехай росіяни уй#бують через нього кудись за Урал, - командувач СБС Мадяр

Автор: 

Керч (205) енергетика (3926) Керченський район (20)
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Топ коментарі
+4
Кацапи, так ми ще пока і не починали !
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15.07.2026 09:58 Відповісти
+4
- Ванька! А что азначают буквы "Z" и "V", на ваших бензавозах?
- Именна севодня? "****** ВАНЮЧАЯ"!!!
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15.07.2026 10:01 Відповісти
+4
Вже і камені з неба скінчилися. Якщо їбанута русня окупує Сахару - там будуть перебої з піском
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15.07.2026 10:09 Відповісти

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