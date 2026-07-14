Дрони атакували окупований Крим: частина Севастополя без світла

У ніч проти вівторка, 14 липня 2026 року, окупований Крим перебував під атакою. Зокрема, дрони атакували Балаклавський район.

Про це інформував так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі щодо атаки

Як стверджує він, було здійснено масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру, через що частина окупованого Севастополя наразі знеструмлена.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що була дронова загроза для Балаклавської ТЕЦ.

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Більше інформації щодо наслідків цієї атаки на цю мить не відома.

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