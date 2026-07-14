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Дрони атакували окупований Крим: частина Севастополя без світла
У ніч проти вівторка, 14 липня 2026 року, окупований Крим перебував під атакою. Зокрема, дрони атакували Балаклавський район.
Про це інформував так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі щодо атаки
Як стверджує він, було здійснено масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру, через що частина окупованого Севастополя наразі знеструмлена.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що була дронова загроза для Балаклавської ТЕЦ.
Більше інформації щодо наслідків цієї атаки на цю мить не відома.
Новина буде оновлюватися
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