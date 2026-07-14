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Дроны атаковали оккупированный Крым: часть Севастополя осталась без света
В ночь на вторник, 14 июля 2026 года, оккупированный Крым подвергся нападению. В частности, дроны атаковали Балаклавский район.
Об этом сообщил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности об атаке
По его словам, была совершена масштабная атака на энергетическую инфраструктуру, из-за чего часть оккупированного Севастополя в настоящее время осталась без электричества.
Местные Telegram-каналы пишут, что существовала угроза с использованием дронов для Балаклавской ТЭЦ.
Более подробная информация о последствиях этой атаки на данный момент отсутствует.
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