Дроны атаковали оккупированный Крым: часть Севастополя осталась без света

В ночь на вторник, 14 июля 2026 года, оккупированный Крым подвергся нападению. В частности, дроны атаковали Балаклавский район.

Об этом сообщил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности об атаке

По его словам, была совершена масштабная атака на энергетическую инфраструктуру, из-за чего часть оккупированного Севастополя в настоящее время осталась без электричества.

Местные Telegram-каналы пишут, что существовала угроза с использованием дронов для Балаклавской ТЭЦ.

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Более подробная информация о последствиях этой атаки на данный момент отсутствует.

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