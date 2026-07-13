ЗСУ умисно не чіпають Кримський міст. Нехай росіяни зйо#ують через нього кудись за Урал, - командувач СБС Мадяр
Військове командування України реалізує чітку стратегію з повної логістичної ізоляції тимчасово окупованого Криму. Сили оборони планомірно знищують усі шляхи постачання ресурсів для армії РФ, водночас залишаючи для загарбників та незаконних російських мігрантів єдиний коридор для поспішної евакуації додому.
Про це в інтерв'ю журналісту Caolan Robertson заявив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.
Мадяр про долю Кримського мосту
Роберт Бровді наголосив, що за останні роки українські сили створили для російських окупантів абсолютно "непереносимі умови перебування на півострові".
"Ми створюємо умови непереносимості перебування хробаком на півострові. І відповідно, закриваючи зараз шляхи доступу туди, а не шлях звідти. Ми ізолюємо Крим. Ми не чіпаємо Кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай зйо#ують через нього. Усі ті мільйони нехай через той місток пи##ують, бл#, без зупинки у свою Росію і десь уїжджають дуже далеко за Урал, щоби жити спокійно", — заявив командувач СБС.
Мадяр назвав цей масовий відтік росіян заслуженою кармою та "бумерангом" за понад десять років незаконного перебування на українській землі, наголосивши:
"Нє##й було лізти в наш Крим. Нехай пи##ують зараз в Сибір і з чистого листа собі там розбудовують, якщо їм віку буде достатньо. Але ми не заважатимемо, нехай виходять".
Знищення військової логістики ворога
- Натомість щодо військової складової компромісів не буде. Головна мета Сил безпілотних систем на цьому етапі — щоденне випалювання будь-яких ресурсів, які агресор намагається доставити для фронту.
"Ми опікуємося їхньою логістикою всіх видів, котра дозволяє перекидати особовий склад, підвозити боєприпаси, перекидати якісь військові інші знаряддя, засоби й сили, котрі використовуються проти нас на Півдні або запускаються по Україні з Кримського півострова. Палива в Криму немає і не буде", — резюмував Бровді.
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