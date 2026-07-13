У окупованому Криму зупинився найбільший тепличний комбінат: понад 400 людей залишилися без роботи, - КРЦ

У тимчасово окупованому Криму припинив роботу найбільший на півострові тепличний комбінат "Білогорський". На підприємстві, де працювали понад 400 людей і щороку вирощували понад 10 тисяч тонн огірків та близько 5 мільйонів квітів, виробництво повністю зупинили.

Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр із посиланням на "Крим.Реалії" та місцевого активіста, передає Цензор.НЕТ.

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За даними джерела, комбінат більше не вирощує ані овочі, ані квіти. Більшість працівників відправили додому, а на території підприємства залишилися лише адміністративний персонал та охорона.

Нереалізовану продукцію передали місцевим бюджетним установам, а квіткову розсаду – комунальним підприємствам.

За інформацією активіста, причиною зупинки стали дефіцит пального, перебої з електропостачанням і логістичні проблеми.

У КРЦ зазначають, що окупаційне "міністерство сільського господарства" Криму публічно не коментувало ситуацію. Водночас, як стверджує джерело, у приватному листуванні там не заперечували, що роботу підприємства довелося призупинити після припинення відпуску пального на автозаправних станціях 21 червня.

Крім того, продукція тепличного комбінату не входить до переліку соціально значущих товарів, що також вплинуло на можливість продовження роботи підприємства.

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