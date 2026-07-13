В оккупированном Крыму остановился крупнейший тепличный комбинат: более 400 человек остались без работы, - КРЦ

Во временно оккупированном Крыму прекратил работу крупнейший на полуострове тепличный комбинат "Белогорский". На предприятии, где работали более 400 человек и ежегодно выращивали свыше 10 тысяч тонн огурцов и около 5 миллионов цветов, производство полностью остановлено.

Об этом сообщает Крымскотатарский ресурсный центр со ссылкой на "Крым.Реалии" и местного активиста, передает Цензор.НЕТ.

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По данным источника, комбинат больше не выращивает ни овощи, ни цветы. Большинство работников отправили домой, а на территории предприятия остались только административный персонал и охрана.

Нереализованную продукцию передали местным бюджетным учреждениям, а цветочную рассаду - коммунальным предприятиям.

По информации активиста, причиной остановки стали дефицит топлива, перебои с электроснабжением и логистические проблемы.

В КРЦ отмечают, что оккупационное "министерство сельского хозяйства" Крыма публично не комментировало ситуацию. В то же время, как утверждает источник, в частной переписке там не отрицали, что работу предприятия пришлось приостановить после прекращения отпуска топлива на автозаправочных станциях 21 июня.

Кроме того, продукция тепличного комбината не входит в перечень социально значимых товаров, что также повлияло на возможность продолжения работы предприятия.

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