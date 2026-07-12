Оккупированный Севастополь полностью обесточен
Вечером 12 июля временно оккупированный Севастополь остался без электроснабжения.
Об этом сообщила оккупационная компания "Севастопольэнерго", передает Цензор.НЕТ.
Севастополь - полностью без света
"В связи с технологическим нарушением в магистральных электрических сетях Крымской энергосистемы диспетчером Черноморского РДУ задан значительный объем ограничения мощности. На время проведения аварийно-восстановительных работ соблюдение графика очередности силами ООО "Севастопольэнерго" невозможно", - говорится в сообщении.
Оккупационные власти заявили, что в настоящее время обе очереди потребителей, на которые разделен Севастополь, остаются без электричества. Сроки восстановления электроснабжения не сообщаются.
Что предшествовало?
Напомним, что в ночь на 12 июля во временно оккупированном Крыму возникли масштабные перебои с электроснабжением. Перед этим раздался громкий взрыв.
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