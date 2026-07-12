Оккупированный Севастополь полностью обесточен

Вечером 12 июля временно оккупированный Севастополь остался без электроснабжения.

Об этом сообщила оккупационная компания "Севастопольэнерго", передает Цензор.НЕТ.

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Севастополь - полностью без света

"В связи с технологическим нарушением в магистральных электрических сетях Крымской энергосистемы диспетчером Черноморского РДУ задан значительный объем ограничения мощности. На время проведения аварийно-восстановительных работ соблюдение графика очередности силами ООО "Севастопольэнерго" невозможно", - говорится в сообщении.

Оккупационные власти заявили, что в настоящее время обе очереди потребителей, на которые разделен Севастополь, остаются без электричества. Сроки восстановления электроснабжения не сообщаются.

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Что предшествовало?

Напомним, что в ночь на 12 июля во временно оккупированном Крыму возникли масштабные перебои с электроснабжением. Перед этим раздался громкий взрыв.

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