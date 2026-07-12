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Новости Удары по Крыму
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Оккупированный Севастополь полностью обесточен

отключение электричества в Крыму

Вечером 12 июля временно оккупированный Севастополь остался без электроснабжения.

Об этом сообщила оккупационная компания "Севастопольэнерго", передает Цензор.НЕТ.

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Севастополь - полностью без света 

"В связи с технологическим нарушением в магистральных электрических сетях Крымской энергосистемы диспетчером Черноморского РДУ задан значительный объем ограничения мощности. На время проведения аварийно-восстановительных работ соблюдение графика очередности силами ООО "Севастопольэнерго" невозможно", - говорится в сообщении.

Оккупационные власти заявили, что в настоящее время обе очереди потребителей, на которые разделен Севастополь, остаются без электричества. Сроки восстановления электроснабжения не сообщаются.

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Что предшествовало?

Напомним, что в ночь на 12 июля во временно оккупированном Крыму возникли масштабные перебои с электроснабжением. Перед этим раздался громкий взрыв.

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город Севастополь (1729) Тарифы на электроэнергию (2396) отключение света (813)
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Топ комментарии
+23
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12.07.2026 21:23 Ответить
+13
Вся наявна кацапська балістика летить по Києву з першого дня війни і по сьогодні. Ніякі Севастополі тут ні до чого.
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12.07.2026 21:29 Ответить
+10
настав час нарешті помити холодильник і переставити його у кладовку.
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12.07.2026 21:30 Ответить

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