Масштабные перебои с электроснабжением возникли в оккупированном Крыму, раздался взрыв. ФОТО
В ночь на 12 июля во временно оккупированном Крыму произошли масштабные перебои с электроснабжением. Перед этим раздался громкий взрыв.
Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер", сообщает Цензор.НЕТ.
Ночная атака на Крым
Сообщается, что Симферополь был полностью обесточен, а Бахчисарай и Севастополь - частично.
Также без света остались Керчь, Ялта и Феодосия, а также населенные пункты вокруг Севастополя.
Кроме того, "Крымский ветер" сообщил, что в Севастополе прозвучала тревога из-за угрозы беспилотников. Налет дронов также фиксируется в Керчи.
Обесточенный Крым
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На ютюбі повно кримських ріелторів, знімають все подробно, розважайтесь 😁😁😁
а де кацфлот? - ах нема? збіг?
є порада - затопіть всі оставшийся буксіри, ну за звичяєм кацапської слави!