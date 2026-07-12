Масштабные перебои с электроснабжением возникли в оккупированном Крыму, раздался взрыв. ФОТО

В ночь на 12 июля во временно оккупированном Крыму произошли масштабные перебои с электроснабжением. Перед этим раздался громкий взрыв.

Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер", сообщает Цензор.НЕТ.

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Ночная атака на Крым

Сообщается, что Симферополь был полностью обесточен, а Бахчисарай и Севастополь - частично.

Также без света остались Керчь, Ялта и Феодосия, а также населенные пункты вокруг Севастополя.

Кроме того, "Крымский ветер" сообщил, что в Севастополе прозвучала тревога из-за угрозы беспилотников. Налет дронов также фиксируется в Керчи.

Обесточенный Крым

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