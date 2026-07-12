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Масштабные перебои с электроснабжением возникли в оккупированном Крыму, раздался взрыв. ФОТО

В ночь на 12 июля во временно оккупированном Крыму произошли масштабные перебои с электроснабжением. Перед этим раздался громкий взрыв.

Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер", сообщает Цензор.НЕТ.

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Ночная атака на Крым 

Сообщается, что Симферополь был полностью обесточен, а Бахчисарай и Севастополь - частично.

Также без света остались Керчь, Ялта и Феодосия, а также населенные пункты вокруг Севастополя. 

Кроме того, "Крымский ветер" сообщил, что в Севастополе прозвучала тревога из-за угрозы беспилотников. Налет дронов также фиксируется в Керчи.

Обесточенный Крым 

Отключение электричества в Крыму

Отключение электричества в Крыму

Отключение электричества в Крыму

Отключение электричества в Крыму

Смотрите также: Атака на оккупированный Крым: ночью горела ТЭЦ в Симферополе. ФОТО

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Крым (26048) город Севастополь (1729) Симферополь (644) обесточивание (124) Симферопольский район (14)
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Топ комментарии
+9
Я вже обираю собі житло яке відберу безкоштовно в кацапів в криму.
На ютюбі повно кримських ріелторів, знімають все подробно, розважайтесь 😁😁😁
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12.07.2026 02:01 Ответить
+8
сева - пенсінерський притулок кацадміраів і дітей їхніх і дітей їх дітей потерпає?
а де кацфлот? - ах нема? збіг?
є порада - затопіть всі оставшийся буксіри, ну за звичяєм кацапської слави!
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12.07.2026 02:32 Ответить
+7
то камні з неба, буває...
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12.07.2026 02:19 Ответить

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