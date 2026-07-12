Масштабні перебої з електропостачанням виникли в окупованому Криму, лунав вибух. ФОТО

У ніч на 12 липня в тимчасово окупованому Криму виникли масштабні перебої з електропостачанням. Перед цим пролунав гучний вибух.

Про це пише телеграм-канал "Кримський вітер", інформує Цензор.НЕТ.

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Нічна атака на Крим

Повідомляється, що Сімферополь був знеструмлений повністю, а Бахчисарай та Севастополь — частково.

Також без світла були Керч, Ялта та Феодосія та населені пункти навколо Севастополя.

Крім того, "Кримський вітер" повідомив, що в Севастополі лунала тривога через загрозу безпілотників. Наліт дронів також фіксується в Керчі.

Знеструмлений Крим

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