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Масштабні перебої з електропостачанням виникли в окупованому Криму, лунав вибух. ФОТО

У ніч на 12 липня в тимчасово окупованому Криму виникли масштабні перебої з електропостачанням. Перед цим пролунав гучний вибух.

Про це пише телеграм-канал "Кримський вітер", інформує Цензор.НЕТ.

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Нічна атака на Крим 

Повідомляється, що Сімферополь був знеструмлений повністю, а Бахчисарай та Севастополь — частково.

Також без світла були Керч, Ялта та Феодосія та населені пункти навколо Севастополя. 

Крім того, "Кримський вітер" повідомив, що в Севастополі лунала тривога через загрозу безпілотників. Наліт дронів також фіксується в Керчі.

Знеструмлений Крим 

знеструмлення в Криму

знеструмлення в Криму

знеструмлення в Криму

знеструмлення в Криму

Дивіться також: Атака на окупований Крим: вночі горіла ТЕЦ у Сімферополі. ФОТО

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Крим (14236) Севастополь (566) Сімферополь (224) знеструмлення (132) Сімферопольський район (15)
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