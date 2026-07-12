Масштабні перебої з електропостачанням виникли в окупованому Криму, лунав вибух. ФОТО
У ніч на 12 липня в тимчасово окупованому Криму виникли масштабні перебої з електропостачанням. Перед цим пролунав гучний вибух.
Про це пише телеграм-канал "Кримський вітер", інформує Цензор.НЕТ.
Нічна атака на Крим
Повідомляється, що Сімферополь був знеструмлений повністю, а Бахчисарай та Севастополь — частково.
Також без світла були Керч, Ялта та Феодосія та населені пункти навколо Севастополя.
Крім того, "Кримський вітер" повідомив, що в Севастополі лунала тривога через загрозу безпілотників. Наліт дронів також фіксується в Керчі.
Знеструмлений Крим
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль