Крым из символа аннексии превратился в главную обузу Кремля, - The Telegraph

Крым, который после незаконной аннексии в 2014 году стал одним из главных символов политики Владимира Путина, в настоящее время всё больше превращается в серьезную проблему для Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в статье для The Telegraph пишет Антони Ленгфорд.

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После оккупации полуострова Путин называл Крым "святым местом" для России, а его захват стал толчком к новой волне российского национализма. Однако спустя 12 лет ситуация кардинально изменилась.

По оценке издания, украинская кампания с применением ударных беспилотников средней дальности существенно затруднила снабжение российской группировки на юге. Под ударами оказались сухопутные маршруты, железнодорожная инфраструктура, нефтеперерабатывающие предприятия, электростанции, системы ПВО и другие объекты.

Кроме того, атакам подверглись суда так называемого теневого флота, перевозившие топливо через Азовское море.

На полуострове ухудшается гуманитарная ситуация

Как отмечает The Telegraph, последствия ударов всё сильнее ощущают жители оккупированного Крыма.

Среди основных проблем:

многокилометровые пробки на выезде с полуострова;

массовые перебои с электроснабжением;

дефицит воды;

нехватка топлива;

закрытие предприятий из-за высоких затрат;

введение режима чрезвычайной ситуации.

Жители Севастополя рассказывают о хаотичных отключениях света, проблемах с оплатой товаров и трудностях с передвижением из-за нехватки транспорта и бензина.

Туристическая отрасль переживает спад

Издание отмечает, что туристический сектор, который был одним из главных источников доходов полуострова, также несет значительные потери.

В прошлом году около семи миллионов российских туристов принесли местной экономике примерно 45 миллионов фунтов стерлингов, однако теперь некогда оживленные курортные улицы опустели.

В этом туристическом сезоне было отменено почти 79% бронирований отелей. На каждые две новые заявки приходится десять отказов.

Украина усиливает давление на российскую логистику

Украинские силы также активизировали удары по транспортной инфраструктуре Крыма. В частности, нанесли удары как минимум по шести ключевым мостам в Крыму.

Под ударами оказались:

Чонгарский мост;

переправа вблизи Геническа;

автомагистраль Р-280 "Новороссия";

нефтяной терминал в Керчи.

Из-за проблем с поставками топлива российские власти были вынуждены ограничивать его продажу, а дефицит, по оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), охватил большинство регионов РФ.

В то же время в Крыму начал формироваться нелегальный рынок топлива, где бензин продают через интернет-платформы и мессенджеры по значительно завышенным ценам.

Военный эффект от ударов

Аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной считает, что систематические атаки Украины уже влияют на возможности России использовать Крым в качестве главного военного плацдарма на юге.

По его словам, логистические трудности сказываются и непосредственно на фронте, в частности сокращается преимущество российской артиллерии из-за сложностей с доставкой боеприпасов.

Украина сделала ставку на беспилотники средней дальности

The Telegraph отмечает, что одним из ключевых факторов последних успехов Украины стало масштабное производство беспилотников средней дальности.

Их изготавливают из относительно дешевых материалов, используют терминалы Starlink, а также системы автономного наведения на базе искусственного интеллекта, которые позволяют дронам действовать даже в условиях активной российской радиоэлектронной борьбы.

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Среди украинских разработок журналисты упоминают дроны Darts, Bulava и RAM-2X, а также беспилотники Hornet с технологиями американской компании Perennial Autonomy.

Автономное наведение стало технологическим преимуществом

Во время посещения полигона вблизи Львова журналисты пообщались с представителями компании NORDA Dynamics, которая занимается разработкой автономных систем наведения.

Генеральный директор компании Назар Бигун пояснил, что такие технологии позволяют беспилотникам самостоятельно завершать атаку даже в случае потери связи или задержки сигнала.

По его словам, автономное наведение стало одним из важнейших факторов эффективности украинских ударов средней дальности.

Преимущество может быть временным

В то же время разработчики подчеркивают, что технологическое преимущество Украины не является гарантированным.

По мнению Бигуна, Россия может в течение нескольких месяцев адаптироваться, развернув масштабные системы перехвата или создав собственные автономные дроны.

"Это всегда борьба меча и щита", - подытожил он.

Что это означает

По мнению авторов The Telegraph, кампания Украины по изоляции Крыма постепенно превращает полуостров из символа российской аннексии во все более серьезный логистический, экономический и военный вызов для Кремля. Именно поэтому Крым, который в свое время стал одним из главных политических достижений Путина, сейчас все больше превращается в его самое большое бремя.

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