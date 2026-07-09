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В оккупированном Крыму ограничили электро- и водоснабжение: без воды остались 14 населенных пунктов, - СМИ

В Крыму из-за аварии ограничили электро- и водоснабжение

В временно оккупированном Крыму 9 июля частично ограничили электроснабжение, а в 14 населенных пунктах прекратили водоснабжение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспильне Крым" со ссылкой на российские СМИ.

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По сообщениям оккупационных властей, перебои с электроснабжением возможны в Джанкое, Яны Капу, Армянске, Феодосии, Евпатории, Симферополе, Керчи, Саках и Судаке.

В то же время, по данным подконтрольного оккупационной администрации предприятия "Вода Крыма", без централизованного водоснабжения остались 14 сел Джанкойского и Симферопольского районов. Причиной ограничений оккупанты называют аварию в электросети.

  • Напомним, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ранее призвал жителей временно оккупированного Крыма заранее подготовиться к возможным перебоям с критически важными услугами. Он рекомендовал сделать запасы питьевой воды, продуктов длительного хранения, медикаментов, зарядить средства связи и подготовить другие необходимые вещи на случай чрезвычайных ситуаций.

Читайте: Прекращение подачи воды и электроэнергии из Украины в Крым — это преступление, — Путин

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