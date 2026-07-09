В окупованому Криму обмежили електро- та водопостачання: без води залишилися 14 населених пунктів, - ЗМІ

У тимчасово окупованому Криму 9 липня частково обмежили електропостачання, а в 14 населених пунктах припинили водопостачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Суспільне Крим" із посиланням на російські ЗМІ.

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За повідомленнями окупаційної влади, перебої з електропостачанням можливі у Джанкої, Яни Капу, Армянську, Феодосії, Євпаторії, Сімферополі, Керчі, Саках та Судаку.

Водночас, за даними підконтрольного окупаційній адміністрації підприємства "Вода Крыма", без централізованого водопостачання залишилися 14 сіл Джанкойського та Сімферопольського районів. Причиною обмежень окупанти називають аварію в електромережі.

Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров раніше закликав жителів тимчасово окупованого Криму завчасно підготуватися до можливих перебоїв із критично важливими послугами. Він рекомендував зробити запаси питної води, продуктів тривалого зберігання, медикаментів, зарядити засоби зв'язку та підготувати інші необхідні речі на випадок надзвичайних ситуацій.

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