Чубаров закликав жителів окупованого Криму терміново зробити запаси води та ліків

Цивільним жителям тимчасово окупованого Криму рекомендували терміново підготуватися до можливих тривалих перебоїв із забезпеченням, сформувавши запас найнеобхідніших речей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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За словами Чубарова, жителям півострова варто зробити запас питної води, продуктів харчування, лікарських засобів і свічок щонайменше на два-три місяці.

Окрім цього, він рекомендував заздалегідь підготувати павербанки, ліхтарики, запас батарейок та інші автономні джерела живлення, які можуть знадобитися у разі перебоїв з електропостачанням.

Причин такого звернення Чубаров у своєму повідомленні не уточнив.

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