Чубаров призвал жителей оккупированного Крыма срочно сделать запасы воды и лекарств

Гражданским жителям временно оккупированного Крыма рекомендовали срочно подготовиться к возможным длительным перебоям со снабжением, создав запас самых необходимых вещей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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По словам Чубарова, жителям полуострова следует запастись питьевой водой, продуктами питания, лекарствами и свечами как минимум на два-три месяца.

Кроме того, он рекомендовал заранее подготовить портативные зарядные устройства, фонарики, запас батареек и другие автономные источники питания, которые могут понадобиться в случае перебоев с электроснабжением.

Причины такого обращения Чубаров в своём сообщении не уточнил.

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