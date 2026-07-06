Чубаров призвал жителей оккупированного Крыма срочно сделать запасы воды и лекарств
Гражданским жителям временно оккупированного Крыма рекомендовали срочно подготовиться к возможным длительным перебоям со снабжением, создав запас самых необходимых вещей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
По словам Чубарова, жителям полуострова следует запастись питьевой водой, продуктами питания, лекарствами и свечами как минимум на два-три месяца.
Кроме того, он рекомендовал заранее подготовить портативные зарядные устройства, фонарики, запас батареек и другие автономные источники питания, которые могут понадобиться в случае перебоев с электроснабжением.
Причины такого обращения Чубаров в своём сообщении не уточнил.
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