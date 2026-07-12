Крим із символу анексії перетворився на головний тягар Кремля, - The Telegraph

Крим, який після незаконної анексії у 2014 році став одним із головних символів політики Володимира Путіна, нині дедалі більше перетворюється на серйозну проблему для Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у статті для The Telegraph пише Антонія Ленгфорд.

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Після окупації півострова Путін називав Крим "святим місцем" для Росії, а його захоплення стало поштовхом до нової хвилі російського націоналізму. Проте через 12 років ситуація кардинально змінилася.

За оцінкою видання, українська кампанія із застосуванням ударних безпілотників середньої дальності суттєво ускладнила забезпечення російського угруповання на півдні. Під ударами опинилися сухопутні маршрути, залізнична інфраструктура, нафтопереробні підприємства, електростанції, системи ППО та інші об'єкти.

Крім того, атак зазнали судна так званого тіньового флоту, що перевозили паливо через Азовське море.

На півострові погіршується гуманітарна ситуація

Як зазначає The Telegraph, наслідки ударів дедалі сильніше відчувають мешканці окупованого Криму.

Серед основних проблем:

багатокілометрові затори на виїзді з півострова;

масові перебої з електропостачанням;

дефіцит води;

нестача пального;

закриття підприємств через високі витрати;

введення режиму надзвичайної ситуації.

Жителі Севастополя розповідають про хаотичні відключення світла, проблеми з оплатою товарів та труднощі з пересуванням через нестачу транспорту й бензину.

Туристична галузь переживає спад

Видання зазначає, що туристичний сектор, який був одним із головних джерел доходів півострова, також зазнає значних втрат.

Торік близько семи мільйонів російських туристів принесли місцевій економіці приблизно 45 мільйонів фунтів стерлінгів, однак тепер колись жваві курортні вулиці спорожніли.

Цього туристичного сезону було скасовано майже 79% бронювань готелів. На кожні дві нові заявки припадає десять відмов.

Україна посилює тиск на російську логістику

Українські сили також активізували удари по транспортній інфраструктурі Криму. Зокрема завдали ударів щонайменше по шести ключових мостах у Криму.

Атак зазнали:

Чонгарський міст;

переправа поблизу Генічеська;

автомагістраль Р-280 "Новоросія";

нафтовий термінал у Керчі.

Через проблеми з постачанням пального російська влада була змушена обмежувати його продаж, а дефіцит, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), охопив більшість регіонів РФ.

Водночас у Криму почав формуватися нелегальний ринок пального, де бензин продають через інтернет-платформи та месенджери за значно завищеними цінами.

Військовий ефект від ударів

Аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний вважає, що систематичні атаки України вже впливають на можливості Росії використовувати Крим як головний військовий плацдарм на півдні.

За його словами, логістичні труднощі позначаються й безпосередньо на фронті, зокрема скорочується перевага російської артилерії через складнощі з доставкою боєприпасів.

Україна зробила ставку на безпілотники середньої дальності

The Telegraph зазначає, що одним із ключових чинників останніх успіхів України стало масштабне виробництво безпілотників середньої дальності.

Їх виготовляють із відносно дешевих матеріалів, використовують термінали Starlink, а також системи автономного наведення на базі штучного інтелекту, які дозволяють дронам діяти навіть в умовах активної російської радіоелектронної боротьби.

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Серед українських розробок журналісти згадують дрони Darts, Bulava та RAM-2X, а також безпілотники Hornet із технологіями американської компанії Perennial Autonomy.

Автономне наведення стало технологічною перевагою

Під час відвідин полігону поблизу Львова журналісти поспілкувалися з представниками компанії NORDA Dynamics, яка займається розробкою автономних систем наведення.

Генеральний директор компанії Назар Бігун пояснив, що такі технології дозволяють безпілотникам самостійно завершувати атаку навіть у разі втрати зв'язку або затримки сигналу.

За його словами, автономне наведення стало одним із найважливіших факторів ефективності українських ударів середньої дальності.

Перевага може бути тимчасовою

Водночас розробники наголошують, що технологічна перевага України не є гарантованою.

На думку Бігуна, Росія може протягом кількох місяців адаптуватися, розгорнувши масштабні системи перехоплення або створивши власні автономні дрони.

"Це завжди боротьба меча і щита", — підсумував він.

Що це означає

На думку авторів The Telegraph, кампанія України з ізоляції Криму поступово перетворює півострів із символу російської анексії на дедалі більший логістичний, економічний та військовий виклик для Кремля. Саме тому Крим, який свого часу став одним із головних політичних досягнень Путіна, нині дедалі більше перетворюється на його найбільший тягар.

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