У Криму провалюється туристичний сезон: готелі знижують ціни до 50%, однак попиту нема
Туристичний сезон в тимчасово окупованому Криму залишається невдалим, попри суттєве зниження цін на проживання. Щоб привабити відпочивальників, готелі змушені пропонувати знижки до 50%.
Про це повідомили активісти руху "Жовта Стрічка", пише Цензор.НЕТ.
Подробиці
За їхніми даними, після масових скасувань бронювань у червні та липні туристичний ринок півострова лише починає поступово відновлюватися. Водночас незначне пожвавлення попиту не компенсує провального початку курортного сезону.
У "Жовтій Стрічці" зазначають, що на туристичний сезон негативно вплинули загроза атак безпілотників, проблеми із забезпеченням пальним, масштабні відключення електроенергії та нестабільна логістика.
Активісти наголошують, що навіть суттєві знижки не дозволяють окупаційній владі та бізнесу повернути туристичний потік до очікуваного рівня.
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