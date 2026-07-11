В Крыму проваливается туристический сезон: отели снижают цены до 50%, - однако спроса нет
Туристический сезон во временно оккупированном Крыму по-прежнему складывается неудачно, несмотря на значительное снижение цен на проживание. Чтобы привлечь отдыхающих, отели вынуждены предлагать скидки до 50%.
Об этом сообщили активисты движения "Жёлтая лента", пишет Цензор.НЕТ.
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По их данным, после массовых отмен бронирований в июне и июле туристический рынок полуострова только начинает постепенно восстанавливаться. В то же время незначительное оживление спроса не компенсирует провального начала курортного сезона.
В "Желтой ленте" отмечают, что на туристический сезон негативно повлияли угроза атак беспилотников, проблемы с обеспечением топливом, масштабные отключения электроэнергии и нестабильная логистика.
Активисты подчеркивают, что даже существенные скидки не позволяют оккупационным властям и бизнесу вернуть туристический поток к ожидаемому уровню.
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На окупованих областях не може нічого бути , ніякої активності по виробництву чи туризму !!!
там по 4 - 5 днів нема світла
Заїхати якось до Криму, щоби потім невідомо як звідти та коли, нарешті, виїхати?