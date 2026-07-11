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Новости Удары по Крыму
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В Крыму проваливается туристический сезон: отели снижают цены до 50%, - однако спроса нет

крим

Туристический сезон во временно оккупированном Крыму по-прежнему складывается неудачно, несмотря на значительное снижение цен на проживание. Чтобы привлечь отдыхающих, отели вынуждены предлагать скидки до 50%.

Об этом сообщили активисты движения "Жёлтая лента", пишет Цензор.НЕТ.

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Подробности

По их данным, после массовых отмен бронирований в июне и июле туристический рынок полуострова только начинает постепенно восстанавливаться. В то же время незначительное оживление спроса не компенсирует провального начала курортного сезона.

В "Желтой ленте" отмечают, что на туристический сезон негативно повлияли угроза атак беспилотников, проблемы с обеспечением топливом, масштабные отключения электроэнергии и нестабильная логистика.

Активисты подчеркивают, что даже существенные скидки не позволяют оккупационным властям и бизнесу вернуть туристический поток к ожидаемому уровню.

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Автор: 

Крым (26046) оккупация (10314) туризм (1461)
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Топ комментарии
+7
Баста !!
На окупованих областях не може нічого бути , ніякої активності по виробництву чи туризму !!! більше реактивних санкцій !!!
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11.07.2026 12:04 Ответить
+5
у ТГ каналі зрадника аксенова кацапи скаржаться на відсутність води, е.нергі та бензину

там по 4 - 5 днів нема світла
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11.07.2026 12:18 Ответить
+4
Кацапи дурні, але ж мух не їдять.
Заїхати якось до Криму, щоби потім невідомо як звідти та коли, нарешті, виїхати?
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11.07.2026 12:04 Ответить

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