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Новини Удари по Криму
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Окупований Севастополь повністю знеструмлений

знеструмлення в Криму

Ввечері 12 липня тимчасово окупований Севастополь залишився без електропостачання.

Про це повідомило окупаційне "Севастопольенерго", інформує Цензор.НЕТ.

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Севастополь повністю без світла 

"У зв'язку з технологічним порушенням у магістральних електричних мережах Кримської енергосистеми диспетчером Чорноморського РДУ заданий великий обсяг обмеження потужності. На час проведення аварійно-відновлювальних робіт дотримання графіка черговості силами ТОВ "Севастопольенерго" неможливе", - сказано в повідомленні.

Окупаційна влада заявила, що наразі знеструмлені обидві черги споживачів, на які поділений Севастополь. Терміни відновлення електропостачання не повідомляються.

Дивіться також: Масштабні перебої з електропостачанням виникли в окупованому Криму, лунав вибух. ФОТО

Що передувало?

Нагадаємо, що в ніч на 12 липня в тимчасово окупованому Криму виникли масштабні перебої з електропостачанням. Перед цим пролунав гучний вибух.

Читайте також: Крим із символу анексії перетворився на головний тягар Кремля, - The Telegraph

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Севастополь (567) електроенергія (6922) відключення світла (1721)
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Топ коментарі
+29
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12.07.2026 21:23 Відповісти
+18
Вся наявна кацапська балістика летить по Києву з першого дня війни і по сьогодні. Ніякі Севастополі тут ні до чого.
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12.07.2026 21:29 Відповісти
+14
настав час нарешті помити холодильник і переставити його у кладовку.
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12.07.2026 21:30 Відповісти

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