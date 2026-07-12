Окупований Севастополь повністю знеструмлений

Ввечері 12 липня тимчасово окупований Севастополь залишився без електропостачання.

Про це повідомило окупаційне "Севастопольенерго", інформує Цензор.НЕТ.

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Севастополь повністю без світла

"У зв'язку з технологічним порушенням у магістральних електричних мережах Кримської енергосистеми диспетчером Чорноморського РДУ заданий великий обсяг обмеження потужності. На час проведення аварійно-відновлювальних робіт дотримання графіка черговості силами ТОВ "Севастопольенерго" неможливе", - сказано в повідомленні.

Окупаційна влада заявила, що наразі знеструмлені обидві черги споживачів, на які поділений Севастополь. Терміни відновлення електропостачання не повідомляються.

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Що передувало?

Нагадаємо, що в ніч на 12 липня в тимчасово окупованому Криму виникли масштабні перебої з електропостачанням. Перед цим пролунав гучний вибух.

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