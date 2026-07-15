РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11445 посетителей онлайн
Новости Удары по Крыму
1 928 14

Оккупированная Керчь полностью обесточена: захватчики говорят об "атаке БПЛА"

Керчь осталась без света: что говорят оккупанты?

Временно оккупированная россиянами Керчь полностью осталась без электричества.

Об этом сообщил "глава" так называемой городской администрации Иван Кошель, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, системы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Все службы города задействованы в аварийно-восстановительных работах", - говорится в сообщении.

Читайте: СБУ за ночь нанесла удары по десяткам военных и логистических объектов РФ и оккупированного Крыма

Что предшествовало?

В ночь на 14 июля дроны атаковали оккупированный Крым, в результате чего часть Севастополя осталась без света. 

Читайте: ВСУ намеренно не трогают Крымский мост. Пусть россияне у#баются через него куда-нибудь за Урал, - командующий СБС Мадяр

Автор: 

Керчь (449) энергетика (3524) Керченский район (20)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Кацапи, так ми ще пока і не починали !
показать весь комментарий
15.07.2026 09:58 Ответить
+8
- Ванька! А что азначают буквы "Z" и "V", на ваших бензавозах?
- Именна севодня? "****** ВАНЮЧАЯ"!!!
показать весь комментарий
15.07.2026 10:01 Ответить
+8
Вже і камені з неба скінчилися. Якщо їбанута русня окупує Сахару - там будуть перебої з піском
показать весь комментарий
15.07.2026 10:09 Ответить

Загрузка...

 
 