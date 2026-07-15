Оккупированная Керчь полностью обесточена: захватчики говорят об "атаке БПЛА"

Временно оккупированная россиянами Керчь полностью осталась без электричества.

Об этом сообщил "глава" так называемой городской администрации Иван Кошель, передает Цензор.НЕТ.

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"К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, системы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Все службы города задействованы в аварийно-восстановительных работах", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

В ночь на 14 июля дроны атаковали оккупированный Крым, в результате чего часть Севастополя осталась без света.

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