Уражено два танкери, буксир, сторожовий корабель "Светляк", нафтовий термінал, НПЗ "Славнефть-Янос" та інші військові об’єкти противника, - Генштаб

16 липня та в ніч на 17 липня 2026 року в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Ураження танкерів

Так, уражено два танкери (один з них – газовоз) та один буксир в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення палива в інтересах збройних сил російської федерації.

Сторожовий корабель

Окремо уражено сторожовий корабель проєкту 10410 "Светляк" у Керчі (АР Крим).

Кораблі проєкту 10410 "Светляк" призначені для патрулювання морської акваторії, супроводу кораблів і суден, а також можуть залучатися до виконання завдань із забезпечення дій військово-морських сил та інших силових структур російської федерації.

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Нафтова інфраструктура

Також уражено нафтовий термінал "ТЭС-Терминал-1" та склад пально-мастильних матеріалів у Керчі (АР Крим).

Окрім того, уражено нафтобазу "Шахтарськ" у Шахтарську Донецької області.

16 липня завдано ураження нафтопереробному заводу "Славнефть-Янос" у Ярославлі (Ярославська область, рф).

Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

""Славнефть-ЯНОС" – один із найбільших нафтопереробних заводів російської федерації та найбільший НПЗ у центральній частині країни. Середній обсяг переробки становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційний керосин, мастила, бітуми та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил російської федерації", - розповіли в Генштабі.

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Мости та інші об’єкти

Уражено залізничний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області та автомобільний міст у районі Козиного Курської області рф, які противник використовує для військової логістики.

Також уражено склад матеріально-технічних засобів противника у районі Покровська та командно-спостережний пункт противника у районі Новотроїцького Донецької області.

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