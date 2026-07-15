У Росії після удару дрона зупинився ще один НПЗ. Він був останнім великим виробником бензину, який не атакували цьогоріч

Російський нафтохімічний комплекс "Газпром Нафтохім Салават" на Уралі – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ, розташований в місті Салават (Республіка Башкортостан), – зупинив роботу після атаки українського дрона.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі.

Що пошкодили

За їхніми даними, обидві установки первинної переробки нафти були пошкоджені та зупинені, деякі вторинні та інше обладнання – також виявилися пошкодженими.

Зупиненими первинними агрегатами були установка перегонки сирої нафти КДУ-6 потужністю 17,14 тис. тонн на день та КДУ-4, яка може переробляти 11,43 тис. тонн нафти та газового конденсату на день.

Коли відновлять

Місцевий губернатор підтвердив атаку, але заявив, що комплекс, як очікується, повернеться до нормального виробництва протягом кількох днів.

Однак, за словами співрозмовників видання, ремонт може тривати кілька тижнів або навіть місяців.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атака на "Салават"

Як повідомлялося, у ніч на 14 липня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій України (ССО) успішно вразили "Газпром Нафтохім Салават". Місія проходила у взаємодії з підпільним повстанським рухом на території РФ "Черная искра".

"Газпром Нафтохім Салават" був останнім великим виробником бензину, який ще не зазнав ударів у 2026 році.

До підприємства дрони ССО подолали близько 1500 км.

Комплекс "Салават" виробляє бензин, дизельне паливо, гас та інші нафтопродукти, а також скраплені гази, бутилові спирти, поліетилен, полістирол та аміак.

У 2024 році завод переробив 7,2 млн тонн нафти, що становить близько 2,7% від загального обсягу нафтопереробки Росії. НПЗ виробив 2,5 млн тонн дизельного палива, 1,5 млн тонн бензину та 700 тис. тонн мазуту.

Зупинка НПЗ в Росії

Нагадаємо, на почаку липня найбільший нафтопереробний завод Росії – Омський НПЗ – зупинив роботу після атаки українського дрона. Омський НПЗ – це останній із 11 найбільших виробників бензину в Росії, який було атаковано українськими дронами.

Як повідомлялося, наприкінці червня цього року російський нафтопереробний завод "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) – четвертий за величиною НПЗ Росії та другий за величиною виробник бензину – призупинив роботу після атаки українського дрона.

До того стало відомо, що Московський нафтопереробний завод у Росії буде недоступним щонайменше пів року після шкоди, завданої йому внаслідок атак українських дронів.

Московський НПЗ, розташований на південній околиці російської столиці, є найбільшим постачальником палива до Московської області. Цього місяця завод двічі зазнав ударів українських дронів, що змусило його зупинити роботу.

Як повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України, в ніч на 12 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України вразили нафтопереробні заводи в Татарстані – "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК" у Нижньокамську.

Нагадаємо, в Росії Куйбишевський нафтопереробний завод компанії "Роснєфть" призупинив переробку нафти 10 червня після атаки дрона.

Сизранський нафтопереробний завод не працює з 21 травня після пошкодження обладнання внаслідок атаки дрона, і досі не відновив роботу.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод призупинив роботу 18 квітня після атаки дрона і наразі працює зі зниженою продуктивністю.

Волгоградський нафтопереробний завод, що належить компанії "Лукойл", на півдні Росії призупинив переробку нафти з 29 травня після атаки, здійсненої Україною, яка спричинила пожежу та пошкодження.

До того стало відомо, що практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після атак українських безпілотників.

Також читайте: Російська нафта накопичується в морі: експорт б’є рекорди на тлі загрози нових санкцій