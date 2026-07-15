Російська нафта накопичується в морі: експорт б’є рекорди на тлі загрози нових санкцій

Росія зіткнулася із серйозними труднощами зі збутом сирої нафти, яку змушена активніше відправляти на експорт через скорочення внутрішньої переробки після успішних ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах (НПЗ).

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані відстеження руху танкерів.

За інформацією видання, загальний обсяг російської нафти, що наразі накопичився в морі, зріс приблизно до 135 млн барелів, що є практично максимальним показником із початку року.

При цьому середній показник морського експорту РФ за чотири тижні до 12 липня становив 4,21 млн барелів на добу. Це лише на 10 тис. барелів менше за абсолютний рекорд із моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Чому нафта застрягла в морі

Попри рекордні відвантаження з російських портів, постачання кінцевим покупцям суттєво гальмують. Дедалі більше танкерів із російською сировиною простоюють у морі, а не перебувають у транзиті до портів розвантаження.

Аналітики виділяють кілька основних причин затримок:

проблеми тіньового флоту – судна тижнями стоять біля узбережжя Єгипту (Мерса-ель-Хамра) та на архіпелазі Ріау поблизу Сінгапуру, які є відомими точками збору тіньового флоту, що перевозить підсанкційну сировину;

(Мерса-ель-Хамра) та на архіпелазі Ріау поблизу Сінгапуру, які є відомими точками збору тіньового флоту, що перевозить підсанкційну сировину; посилення контролю – процедури оформлення російської нафти марок Urals, Sokol та Sakhalin Blend у портах призначення суттєво затягнулися ;

марок Urals, Sokol та Sakhalin Blend ; страх перед санкціями США – індійські нафтопереробні заводи знову вагаються щодо купівлі російської сировини на тлі новин про те, що сенатори США погодили з адміністрацією Дональда Трампа просування нового жорсткого пакета санкцій проти Росії.

Наслідки українських ударів по НПЗ

Збільшення морського експорту сирої нафти є прямим наслідком успішних атак України на російську нафтову інфраструктуру.

Зокрема, нещодавні удари по заводу "Газпром" нафтохімічний комплекс "Салават" у глибині РФ та Афіпському НПЗ призвели до того, що обсяги нафтопереробки в Росії впали до найнижчого рівня за останні 21 рік.

Не маючи змоги переробляти сировину всередині країни через виведені з ладу установки, російські компанії змушені перенаправляти її на експорт. Це призводить до накопичення танкерів, які тривалий час очікують на покупців у морі.

При цьому видобуток нафти в РФ у червні становив 8,93 млн барелів на добу, що на 830 тис. барелів нижче за цільовий показник Москви в межах угоди ОПЕК+.

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Боротьба з російським "тіньовим" флотом

Як повідомлялося, українська воєнна розвідка зафіксувала "сіру" схему переробки російської нафти через індійську компанію.

РФ активно використовує інші країни для підтримки свого експорту в обхід обмежень:

постачання обладнання – на початку 2026 року створила глобальну мережу, що, попри санкції, дозволяє їй отримувати запчастини до двигунів фінської компанії Wärtsilä. Окрім того, "тіньовий флот" суден, які беруть участь у транспортуванні російської нафти, також використовує продукцію фінської компанії;

угоди з В'єтнамом – наприкінці 2025 року Росія та В'єтнам організували схему для обходу цінового обмеження на російську нафту. Країни уклали серію міжурядових угод, схвалених російським урядом у травні цього року;

допомога в Балтії – спільне розслідування журналістів з країн Балтії показало, що російські танкери щодня вивозять нафту через Балтійське море, а допомагають цьому компанії з Литви, Латвії та Естонії.

До того стало відомо, що Європейський Союз готує спільну морську декларацію, яка дозволить країнам союзу проводити інспекції "тіньового флоту" Росії за домовленістю з державами прапора цих суден.

Перед тим Данія оголосила про посилення регулювання проходу нафтових танкерів через свої води, зокрема щодо старих суден, які частіше використовує "тіньовий флот" Росії.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Росія нарощує "тіньовий флот" старих танкерів із непрозорою власністю, що дозволяє продавати нафту попри обмеження і цінову "стелю". За оцінкою S&P Global Market Intelligence, наразі близько 17% чинного світового танкерного флоту вже працює в "тіні". Кількість таких суден зросла до 940 на початку року, що на 45% більше, ніж роком раніше.

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