Росія переробляє нафту на заводі в Індії в обхід санкцій, – ГУР

Українська воєнна розвідка зафіксувала "сіру" схему переробки російської нафти через індійську компанію Nayara Energy, яка майже наполовину належить російській держкомпанії "Роснефть".

Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони.

"На тлі результативних ударів Сил оборони України по нафтопереробній інфраструктурі держави-агресора та спричиненого ними дефіциту пального кремль активізував "сірі" схеми переробки нафтопродуктів", – зазначають у розвідці.

За даними ГУР, через індійське підприємство (де 49,13% акцій володіє "Роснефть") здійснюється переробка сирої нафти з Росії, а готові нафтопродукти далі експортують за допомогою "тіньового флоту".

Як працює схема обходу санкцій

Зокрема, 20 червня з нафтобази Nayara Energy вийшов танкер російського тіньового флоту AGNI із майже 67,5 тис. тонн нафтопродуктів на борту. За документами судно йшло до єгипетського порту Порт-Саїд.

У відкритому морі на нього чекав інший танкер тіньового флоту – GARNET. Перекачування палива з борту на борт (STS-передача) здійснювалося з вимкненою автоматичною ідентифікаційною системою (AIS), щоб приховати походження вантажу.

Після завершення операції танкер GARNET вказав у системі недостовірні дані, нібито судно йде порожнім. Наразі воно пройшло Гібралтарську протоку і рухається у напрямку Білого або Балтійського моря.

Що відомо про залучені судна

Обидва танкери раніше були ідентифіковані проєктом ГУР "War&Sanctions" як судна тіньового флоту Російської Федерації:

AGNI пов'язанийз індійською компанією Gatik Ship Management. У 2022-2023 роках вона була найбільшим перевізником нафти в інтересах "Роснефти". Через санкції Gatik оперативно переоформила свої судна на нові фірми-прокладки в Індії та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

GARNET належить сейшельській компанії Shantal Navigation Corp та пов'язаний із російським підсанкційним державним оператором "Совкомфлот".

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Боротьба з російським "тіньовим" флотом

Окрім схем в Індії, РФ активно використовує інші країни для підтримки свого експорту в обхід обмежень:

Постачання обладнання – на початку 2026 року створила глобальну мережу, що, попри санкції, дозволяє їй отримувати запчастини до двигунів фінської компанії Wärtsilä. Окрім того, "тіньовий флот" суден, які беруть участь у транспортуванні російської нафти, також використовує продукцію фінської компанії;

угоди з В'єтнамом: наприкінці 2025 року Росія та В'єтнам організували схему для обходу цінового обмеження на російську нафту. Країни уклали серію міжурядових угод, схвалених російським урядом у травні цього року;

допомога в Балтії: Спільне розслідування журналістів з країн Балтії показало, що російські танкери щодня вивозять нафту через Балтійське море, а допомагають цьому компанії з Литви, Латвії та Естонії.

До того стало відомо, що Європейський Союз готує спільну морську декларацію, яка дозволить країнам союзу проводити інспекції "тіньового флоту" Росії за домовленістю з державами прапора цих суден.

Перед тим Данія оголосила про посилення регулювання проходу нафтових танкерів через свої води, зокрема щодо старих суден, які частіше використовує "тіньовий флот" Росії.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Росія нарощує "тіньовий флот" старих танкерів із непрозорою власністю, що дозволяє продавати нафту попри обмеження і цінову "стелю". За оцінкою S&P Global Market Intelligence, наразі близько 17% чинного світового танкерного флоту вже працює в "тіні". Кількість таких суден зросла до 940 на початку року, що на 45% більше, ніж роком раніше.

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