За добу на фронті 276 боєзіткнень. Понад третину з них на Покровському та Гуляйпільскому напрямках, - Генштаб. КАРТА

Протягом минулої доби українські військові відбили десятки атак російських окупантів. Найбільша активність ворога зафіксована на Покровському, Гуляйпільському та Слов'янському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Обстріли України

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет та 93 авіаційних ударів, під час яких скинув 265 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 252 дрони-камікадзе та здійснили 3117 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 30 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Ворожба, Вільна Слобода та Суми.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили чотири ворожих штурми. Водночас агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням семи керованих авіабомб та здійснив 54 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сімнадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вільчі, Козачої Лопані та Лимана, а також у напрямках Ізбицького та Синельникового.

На Куп’янському напрямку зафіксовано одну спробу ворога атакувати у напрямку Шийківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 21 раз атакували в районах Лимана та Озерного, а також у напрямках Новоселівки, Дробишева та Ямполя.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 23 штурмові дії в районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у напрямках населених пунктів Малинівка та Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано дев'ятнадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки, а також у напрямках Молочарки та Русиного Яру.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 43 атаки. Вогняна активність та штурми ворога зафіксовані у напрямках Новопавлівки, Софіївки, Торецького, Білицького, Нового Донбасу, Білозерського, Шевченка, Гришиного, Мирного, Василівки, Сергіївки, Удачного та Молодецького.

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На Олександрівському напрямку загарбники здійснили один штурм у напрямку населеного пункту Березове.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 31 раз атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Косівцевого, Верхньої Терси, Цвіткового, Гіркого, Оленокостянтинівки, Воздвижівки та Чарівного.

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На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямках Новоандріївки та Приморського.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили двадцять районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи та п'ять пунктів управління безпілотних літальних апаратів.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1420 осіб. Також знешкоджено три танки, десять бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, шість засобів протиповітряної оборони, п'ять крилатих ракет, один літак, одинадцять наземних робототехнічних комплексів, 1914 безпілотних літальних апаратів, 526 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.