Бригада "Гарт" розгромила російські штурмові групи на Харківщині: 43 окупанти ліквідовані, двох взято в полон. ВIДЕО

Військовослужбовці бригади "Гарт" зірвали чергові штурми російських військ на півночі Харківської області, завдавши противнику значних втрат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися атакувати малими штурмовими групами за підтримки артилерії, авіації та безпілотників. Розвідувально-ударні групи БпЛА бригади "Гарт" виявили ворога ще на підступах до державного кордону, після чого українські захисники завдали ударів по противнику.

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Також зазначається, що за минулий тиждень бійці бригади "Гарт" ліквідували 43 російських окупантів, ще 22 поранили, а двох рашистів взяли в полон.

Кадри бойової роботи оприлюднила Державна прикордонна служба України.

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